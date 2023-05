Relatório desresponsabiliza deputados, assessores e técnicos de fugas de informação da Comissão de Inquérito à TAP

O presidente da comissão parlamentar de inquérito à TAP, o socialista António Lacerda Sales, anunciou hoje que no relatório sobre as fugas de informação denunciadas "ficou provada a ausência de responsabilidade de deputados, assessores e técnicos".

Estas informações foram divulgadas aos jornalistas no parlamento por António Lacerda Sales, numa declaração sem direito a perguntas, sobre as "conclusões do processo de inquérito ordenado pelo senhor presidente da Assembleia da República relativo às fugas de informação" no inquérito parlamentar à TAP.