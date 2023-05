A morte de Tina Turner, a política nacional e o futebol nas capas dos jornais

Bom dia. Quinta-feira, 25 de Maio de 2023, e estas são as principais notícias que marcam a imprensa de hoje.

Na revista Visão:

- "Boas viagens em Portugal. Sete rotas para descobrir, com tempo e prazer, um país ainda com muitos segredos, que proporciona férias inesquecíveis"

- "José Condessa. De jogador de futebol a estrela de 'Rabo de Peixe'"

- "'Olá mãe, olá pai'. Burla do WhatsApp engana juiz e ministra"

Na revista Sábado:

- "As novas técnicas para proteger e tratar o seu coração"

- "Fisco. Por dentro da unidade especial que vigia ricos, grandes empresas e clubes de futebol"

- "Reportagem. Um dia com Cândido Costa, o novo fenómeno da TV"

- "Manuel Pizarro adjudicou obras a empresas da família de detido na operação Babel"

No Correio da Manhã:

- "Bilhetes do título à venda por 1800 euros. Benfica preocupado com candonga"

- "Médio diz adeus a Alvalade. Ugarte deixa Sporting e vai para o PSG por 60 milhões de euros"

- "Corrida aos certificados de aforro sobe para 30 mil milhões"

- "Relação agrava pena. Salgado condenado a 8 anos de cadeia"

- "No Algarve. Três dias à procura de provas sobre caso Maddie"

- "Crime em Águeda. Homem viciado em jogo mata mulher à facada em casa"

- "Tina Turner (1939-2023). Rainha do rock morre aos 83 anos"

- "Política. Oposição aperta Costa acerca de intervenção do SIS"

- "Ministro nega rutura. Faltam remédios nas farmácias"

- "Tráfico. Xarope para a tosse vira droga da noite"

No Público:

- "Tina Turner (1939-2023). Morreu a rainha do rock'n'roll, estrela planetária, lenda eterna"

- "Pediatras sugerem uso de novo fármaco para vírus respiratório"

- "Lisboa e Vale do Tejo. Dois blocos de partos do SNS fecham para obras no verão"

- "Indústria. Governo retira apoios ao custo do gás a partir de julho"

- "Hora da Verdade: 'Galamba é o único ministro irremodelável do Governo'. Francisco Louçã em entrevista ao Público e à Renascença"

- "Rússia. Líder do grupo Wagner defende imposição da lei marcial"

No Jornal de Notícias:

- "Menores delinquentes internados com a maior subida desde 2015"

- "Tina Turner 1939-2023. Adeus à rainha do 'rock and roll'"

- "Costa não falou sobre o SIS com Marcelo"

- "Novos terminais retiram autocarros do centro do Porto"

- "Águeda. Empresário mata a mulher à facada e suicida-se"

- "Saúde. Dois mil à espera de vaga nos cuidados continuados"

- "Ana Gomes obrigada a demolir piscina ilegal"

- "Benfica. Ir à Luz ver jogo do título pode custar 600 euros"

- "FC Porto. Conceição vale 325 milhões em receitas na UEFA"

No Diário de Notícias:

- "Parlamento. Costa assume que omitiu a Marcelo ação do SIS no Galambagate"

- "Tina Turner 1939-2023. 'Simply the best'"

- "Bruxelas. Queda acentuada dos preços das casas é improvável em Portugal"

- "Gary Hamel. 'Impacto da Inteligência Artificial na força de trabalho está a ser sobrestimado'"

- "Júlio Pereira. 'O SIS fez o que lhe competia, agiu na legalidade', diz ex-líder das secretas"

- "Marchas e arraiais do Santos. Festas de Lisboa arrancam com concertos no Terreiro do Paço e até terão um 'show' de Bollywood"

- "Eleições americanas. De Santis, a ascensão do rival que Trump ajudou a criar"

- "Yasuhiru Mitsui. O diplomata que fala português e a quem chamam 'japonês latino'"

- "Parque Eduardo VII. A Feira do Livro está de volta, com autógrafos e mais de 2 mil atividades"

- "Cordoaria Nacional. Arte portuguesa invade a maior edição de sempre da ARCO"

No Negócios:

- "Mariana Van Zeller, jornalista. 'Mercados negros funcionam como uma empresa'"

- "Bruxelas exige corte de 2,5 mil milhões na despesa pública"

- "João Pratas, presidente da APFIPP [Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios]. Fundos de investimento ganham flexibilidade para cobrar custos a clientes"

- "SonAir ganha em tribunal à White e recupera avião arrestado no Porto"

- "Novo Banco paga juro de 9,8% em emissão de dívida"

- "Política. Costa tenta conter caso Galamba num debate 'sem história'"

- "Mais habitação. Dúvidas geram 'insegurança' entre os investidores"

- "Energia. Consumidores pagam reforço da rede eólica 'offshore'"

No A Bola:

- "Benfica. Schmidt entrega comando a Aursnes. Norueguês volta ao meio-campo no 'jogo do título'"

- "Benfica. Gonçalo Guedes desce outra vez ao inferno. Operado ao joelho esquerdo, o mesmo que há dois meses já o tinha levado à sala de operações"

- "Sporting. Ingleses e italianos preparam propostas por Gonçalo Inácio"

- "FC Porto. Eric Pimentel é reforço"

- "Justiça. Operação penálti com 34 arguidos"

No O Jogo:

- "FC Porto. Pepê tem o Brasil à porta"

- "Águias preparam os foguetes"

- "Sporting. Suficiente menos na época do leão"

- "Braga. Al Musrati volta à ação antes da final da Taça"

- "Boavista. Malheiro tem grandes na cabeça"

- "V. Guimarães. Dois trunfos no fecho do campeonato"

- "Ciclismo. 'Receber tanto apoio do meu país é muito especial'. Motivação de João Almeida antes das duas últimas etapas de alta montanha na Volta a Itália"

E no Record:

- "PSG bate 60 MEuro por Ugarte. Proposta oficial já chegou a Alvalade"

- "Dragão não desiste. Sérgio só admite o máximo"

- "Benfica. Guedes mais um ano"

- "Volta a Itália. Almeida promete novo espetáculo. Novo ataque à camisola rosa"