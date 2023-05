Jornais nacionais com amplo destaque à política, economia e ao desporto

Bom dia, são várias as notícias de interesse nos jornais nacionais desta quarta-feira, 24 de maio de 2023. Desde a política à economia e às energias alternativas, desde o caso TAP, aos casos que assolam o desporto pela negativa (racismo) e pela positiva (João Almeida no ciclismo, Ronaldo no futebol), entre tantos outros assuntos.

No Correio da Manhã:

- "CM revela todas as contas. Alexandra [Reis] fica com 131 mil euros"

- "Valor apurado pela TAP tem em conta cessação de contrato, férias e impostos"

- "Euforia na Luz. Lotação esgotada. Todos querem ver o 38"

- "FC Porto prepara festa nos bastidores"

- "Governo falha promessa de aumento a idosos"

- "Processo 'Tutti Frutti'. Ministros Medina e Cordeiro investigados"

- "Aperta-se o cerco. Vestígios de roupa nas buscas por Maddie"

- "Hoje há debate na AR. Costa enfrenta deputados com Galamba na mira"

- "Assalto ao ouro. 'Ladrão bonito' apanhado pela PJ"

- "Dados oficiais. Setor público ganha mais 50% do que o privado"

No Público:

- "Engenheiros avisam que novas regras para a construção ameaçam segurança"

- "Insultos a Vinícius. Em Espanha, o debate do racismo saiu do estádio e tornou-se político. Em Portugal, depois do 'basta' de Marega aumentaram as queixas"

- "Seca. Governo não autoriza mais culturas de abacate e olival"

- "Parlamento. Costa responde com economia e polémicas das 'secretas'"

- "Direito de Resposta. 'Empresário incrimina ex-autarcas no caso Vórtex'"

- "Ciclismo. João Almeida é o terceiro português a ganhar uma etapa no Giro"

- "Fentanil. Que droga é esta que mata milhares de pessoas nos EUA e mantém a Europa de sobreaviso?"

- "Dança. Tiago Guedes já reivindica 50% do ADN da Bienal de Lyon, que quer mais engajada e paritária"

No Jornal de Notícias:

- "Linha SNS24 vai marcar consultas nos centros de saúde"

- "Giro à campeão. João Almeida faz história ao vencer pela primeira vez uma etapa da Volta a Itália, subindo ao segundo lugar da geral"

- "North Festival. Pop com sotaque na Alfândega. Trabalhadores do Comércio ao lado de Chemical Brothers, Bomba Estéreo e Legendary Tigerman"

- "Serralves. Festa está de regresso com música, dança, circo e Rui Reininho"

- "Coimbra. Costa e Marcelo também estiveram no cortejo"

- "Funcionários públicos ganham mais 684 euros do que empregados no privado"

- "Proteção Civil. Guerra esgota pilotos para combate a incêndios"

- "Justiça. Restaurantes abastecidos com produtos furtados"

- "Gondomar. Vegetação e lixo causam praga de baratas"

No Diário de Notícias:

- "Montenegro ameaça bloquear revisão constitucional"

- "Cavaco. Um 'apelo às armas para dentro do PSD" de um ex-PR que vestiu o 'fato de militante'"

- "João Almeida. O triunfo italiano da pantera que deseja voltar a vestir-se de rosa"

- "Governo. Costa regressa hoje ao Parlamento. A economia é a melhor defesa"

- "Estudo. Primeiro filho faz fatura do supermercado subir 52%"

- "Dinheiro. Licenciados mal pagos têm salários muito piores no privado que no público"

- "Tiago Costa, presidente da Portugal Nuts. 'A fileira dos frutos secos foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos"

- "Cinema. 'A Pequena Sereia': respirar debaixo de água em modo digital"

no Tal&Qual:

- "Basílio manda demolir obras ilegais de Ana Gomes"

- "Escutas. Carlos Alexandre mete a pata na poça"

- "Lei do Tabaco. Nova lei vai pôr quem não fuma a pagar mais impostos"

- "Apanhámos Balsemão na reunião de Bilderberg"

No Negócios:

- "Portugal no pódio mundial dos negócios de hidrogénio"

- "Gestão de resíduos perigosos vai ser aberta à concorrência"

- "Há mais licenciados em lojas e escritórios"

- "António Costa. Ausência no inquérito à TAP sobe pressão em debate"

- "PRR. CIP pede revisão de regras de obras públicas para apoiar empresas nacionais"

- "Credor da dona do Teimoso leva Montepio a tribunal"

- "UE quer tirar do papel mercado único de capitais"

No Record:

- "Volta a Itália. Brutal. João Almeida ganha etapa e sobe ao 2.º lugar"

- "FC Porto. Sem castigo. Pinto da Costa, Conceição e Baía 'não colocaram árbitros em causa'"

- "CD arquiva queixas de Benfica e CA"

- "Benfica. Loucura na Luz. Nove horas na fila para conseguir bilhete"

- "Sporting. Um mês para vender. SAD não quer repetir caso Matheus Nunes"

- "Basquetebol. FC Porto-Sporting (91-91) Leão a uma vitória da final"

- "Arábia Saudita. Ronaldo resolve"

No A Bola:

- "Lamptey volta ao radar do leão. Sporting já prepara ataque ao mercado"

- "Ciclismo. Histórico. 38 anos depois de Acácio da Silva (1.º português a ganhar) João Almeida vence etapa no Giro"

- "Caça ao bilhete vermelho. Febre benfiquista esgota rapidamente lotação para o 'jogo do título'"

- "FC Porto. Taremi com oferta das Arábias"

E no O Jogo:

- "Aquela máquina! João Almeida vence 16.ª etapa da Volta a Itália com ataque épico nos últimos quilómetros"

- "FC Porto. Federação descarta queixas das águias"

- "Benfica. Nove horas à espera de um lugar na 'final'"

- "Sporting. Nuno Santos nas contas da seleção"