Portugal entre os cinco países da UE com as medidas mais robustas de poupança de energia

Portugal está entre os cinco países da União Europeia com as medidas mais robustas de poupança de energia, sendo o único a reportar de forma transparente a sua implementação, segundo um relatório do Gabinete Europeu do Ambiente divulgado hoje.

Segundo o relatório "Saving Energy for Europe" do Gabinete Europeu do Ambiente (EEB na sigla original), existem "disparidades significativas" nas medidas adotadas entre agosto de 2022 e março de 2023 pelos 27 países da UE para reduzir o consumo de gás e eletricidade, na sequência da crise energética associada à invasão da Ucrânia pela Rússia.

De acordo com o 'ranking' do EEB, uma rede constituída por cerca de 180 organizações ambientais de 40 países, apenas 14 dos 27 Estados da UE adotaram medidas obrigatórias para reduzir o consumo de energia e, nos últimos seis meses, juntaram-se a este grupo a Polónia, a Lituânia, Chipre e os Países Baixos.

Alemanha, Itália, França, Portugal e Espanha têm as medidas de poupança de energia mais robustas em vigor, destaca o gabinete.

Estes cinco países importam grandes quantidades de gás russo, nomeadamente Itália e Alemanha.

Alguns países menos dependentes do gás, como França e Espanha, também adotaram fortes medidas de redução de energia, tanto no setor público como no privado, em grandes indústrias e pequenos negócios.

Por outro lado, Luxemburgo, Áustria, Malta, países nórdicos e da Europa Oriental adotaram medidas mais fracas, enquanto Bulgária, Roménia e Letónia não introduziram quaisquer medidas nacionais para poupar energia, indica o EEB.

Portugal destaca-se também por ser "o único país" que regularmente e de uma forma transparente reporta informação sobre a implementação e progresso das medidas de poupança de energia, tendo criado uma comissão para o efeito.

O último relatório de progresso do Plano de Poupança de Energia 2022-2023 em Portugal foi divulgado em março pela Agência para a Energia (ADENE), indicando que, de agosto de 2022 a janeiro de 2023, o consumo de gás reduziu-se em 16,7%, face à média dos últimos cinco períodos homólogos (meta de 15% até março 2023).

Durante o inverno passado, as importações da UE de combustível fóssil russo foram reduzidos, elevando os preços do gás, tendo os países aprovado medidas de poupança energética, incluindo a introdução de metas de poupança de energia pela UE.

Foram também adotadas medidas para apoiar o aumento das contas de energia das famílias e das empresas que ultrapassaram os 646 mil milhões de euros, refere o EEB citando dados 'think tank' Bruegel, de Bruxelas.