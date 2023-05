Nobel da Paz transferido para prisão 'brutal' na Bielorrússia segundo esposa

O Prémio Nobel da Paz Ales Bialiatski foi transferido para uma prisão notoriamente brutal na Bielorrússia e não é visto há um mês, revelou hoje a esposa.

O ativista bielorrusso Ales Bialiatski encontra-se a cumprir uma pena de prisão de dez anos por alegadamente ter feito entrar ilegalmente na Bielorrússia dinheiro para financiar o seu grupo pró-democracia.

A mulher do ativista, Natalia Pinchuk, à Associated Press, disse que não tem informações do marido desde a sua transferência para a colónia N9 para reincidentes na cidade de Gorki, onde diz que os presos são espancados e submetidos a trabalhos forçados.

"As autoridades criam condições insuportáveis e mantêm-no em estrito isolamento informativo. Não há uma única carta dele há um mês, nem ele recebe as minhas cartas", disse Pinchuk por telefone.

Em março, um tribunal condenou Bialiatski, de 60 anos -- o principal defensor dos direitos humanos da Bielorrússia e um dos galardoados com o Prémio Nobel da Paz de 2022 -- e três dos seus colegas sob a acusação de financiar ações que violam a ordem pública e contrabando.

"Nas cartas mais recentes, vejo como a sua caligrafia mudou e vejo como a situação está a piorar para ele, tanto em termos de saúde quanto de visão, e estou muito, muito preocupada com isso", disse ela.

A punição de Bialiatski e três colegas foi uma resposta aos protestos nas eleições de 2020 que deram um novo mandato ao presidente Alexander Lukashenko.

Lukashenko, um aliado de longa data do presidente russo Vladimir Putin, que apoiou a invasão russa da Ucrânia, governa o país desde 1994.

Durante os protestos de 2020, mais de 35.000 pessoas foram detidas.