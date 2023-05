Presidente da República lamenta morte de emigrante madeirense

Numa nota publicada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta sentidas condolências à família e amigos" pela morte do emigrante madeirense que foi sequestrado, esta segunda-feira, na África do Sul.

"Neste momento que é de luto, o Presidente da República envia uma palavra de solidariedade à comunidade portuguesa na África do Sul, com quem se encontrará por ocasião da celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas", podemos ler na mesma nota.

Emigrante madeirense sequestrado apareceu morto O pior aconteceu. O emigrante madeirense, natural de Santa Cruz, que esta segunda-feira foi sequestrado, conforme o DIÁRIO noticiou em primeira mão apareceu hoje morto nos arredores de Joanesburgo. Uma péssima notícia que está a consternar a comunidade portuguesa na África do Sul.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o emigrante madeirense, natural de Santa Cruz, que esta segunda-feira foi sequestrado, apareceu hoje morto nos arredores de Joanesburgo. Uma péssima notícia que está a consternar a comunidade portuguesa na África do Sul.