Jardim subscreve tudo o que foi dito por Cavaco Silva

Alberto João Jardim subscreve tudo o que foi dito, no sábado, pelo antigo Presidente da República Cavaco Silva e diz que o governo de António Costa não tem qualquer credibilidade. Críticas que também atingem o actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em entrevista à RTP3, Jardim afirmou que a justiça, a saúde, a educação, os transportes e praticamente todas as áreas de governação estão em colapso e responsabiliza o primeiro-ministro pela situação a que Portugal chegou. "O governo transformou-se numa casa de férias do PS", disse.

Jardim defende uma revisão constitucional, para uma reforma profunda do sistema política e para isso apela aio sentido patriótico do Bloco Central PS/PSD.

Sobre o seu partido, o PSD, deixou claro de Luís Montenegro deveria "falar com a virulência do Ventura, mas sem as asneiras do Ventura".

O Chega foi um dos temas da entrevista e Alberto João Jardim acusou o PS, o primeiro-ministro e a "comunicação social próxima do primeiro-ministro" de terem "fabricado" o partido de extrema-direita.

O ex-presidente do Governo Regional não vê qualquer possibilidade de acordos com o Chega. "Com o Chega, nada. O Costa que trate dele", disparou.

Sobre o que deverá fazer o Presidente da República, recomenda que avalie as consequências de eleições antecipadas, se irão trazer algo de positivo para o país.