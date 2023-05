Clientes queixam-se de saldos negativos no maior banco estatal da Venezuela

Clientes do Banco de Venezuela (BDV), a maior instituição bancária estatal venezuelana, com mais de 16 milhões de clientes, queixaram-se, esta segunda-feira, de dificuldades para consultar os saldos das suas contas.

As queixas ocorrem principalmente através das redes sociais e têm lugar um dia depois de o BDV realizar uma manutenção antecipadamente programada, com os utilizadores a manifestarem terem sido surpreendidos com resultados "zero" e "saldos negativos" nas suas contas.

"O Banco de 'Fracazuela' (Banco de Venezuela) não me mostra o saldo, não me deixar fazer pagamentos, não me mostra o histórico de movimentos e diz saldo 0,00", disse o utilizador do Twitter Edgard Decena numa mensagem publicada naquela rede social.

Há clientes a queixarem-se de não conseguirem fazer transferências bancárias e pagamentos eletrónicos, e outros para quem o sistema responde "emissor não ativo".

Vários comerciantes disseram à Agência Lusa estar apreensivos pela situação, porque "há alguns anos, a plataforma do banco esteve vários dias sem funcionar devido a um problema com um servidor".

"Tenho que pagar até hoje a 'patente' (licença comercial) e não posso, se não o fizer podem aplicar-me uma multa", explicou o lojista Eleidys Marquez.

Segundo a imprensa local, o Banco de Venezuela anunciou no sábado que faria uma manutenção da sua plataforma bancária no dia seguinte, mas a instituição ainda não se pronunciou sobre os problemas verificados pelos clientes.

Em 16 de setembro do ano passado, o Banco da Venezuela denunciou ter sido alvo de um "ataque terrorista" contra a sua plataforma, após vários clientes se queixarem, nas redes sociais, de dificuldades para efetuar pagamentos, transferências e levantamentos durante pelo menos três dias.

"Esta foi uma operação de 'hacking' maciça que pretendia fazer desaparecer e alterar os dados bancários do sistema financeiro e violar a integridade do património económico dos clientes do BDV", disse o banco na altura.