Brasil já registou 17.500 denúncias de abuso sexual contra crianças em 2023

O Brasil registou 17.500 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes nos primeiros quatro meses deste ano, informou hoje o Ministério dos Direitos Humanos.

Segundo dados oficiais, este número representa um aumento de 68% face aos casos registados no mesmo período de 2022, o que o Governo atribuiu ao facto de a sociedade brasileira ter criado uma maior consciencialização para estes abusos e, em vez de ocultá-los, fazer a denúncia com muito mais frequência.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ao apresentar esses dados em ato oficial, reforçou o compromisso do Governo liderado pelo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, com "a vida, a saúde e a educação" de crianças e adolescentes e anunciou diversas ações de combate a esses crimes.

Entre as medidas estão o reforço da presença policial em diversas rodovias do interior do país, onde está comprovado que operam redes de prostituição que utilizam meninas e adolescentes das camadas mais pobres da sociedade.

O ato foi comemorado por ocasião do Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído em 2000 em memória de uma menina de 8 anos violada e assassinada em 1973.

"Cinquenta anos depois daquele trágico crime, ainda somos obrigados a reverter esse quadro desolador" e "acabar" com esses abusos, declarou Almeida, acrescentando que o Brasil "não pode continuar sendo um país que aniquila os sonhos de seus filhos e normaliza a violência".

Segundo o ministro, o Estado tem o dever de garantir que todas as crianças e adolescentes "cheguem à velhice sem violência, sem abusos, sem estupro e sem medo de adultos que matam seus sonhos".