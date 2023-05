easyJet com voos desde 29,99 euros

Com os dias quentes a chegar, a easyJet convida os portugueses a marcar as suas férias de Verão, com voos a partir de 29,99 euros para variados destinos a partir dos aeroportos portugueses.

Este Verão, os portugueses vão poder aproveitar as suas férias para relaxar nas praias de Bastia (Córsega) ou das ilhas baleares espanholas de Ibiza, Palma de Maiorca e Menorca, voando com a easyJet a partir do aeroporto de Lisboa.

Para aqueles que preferem aproveitar o verão para explorar novas cidades, a easyJet convida a embarcar num voo desde a capital portuguesa para cidades como Atenas (Grécia), Glasgow (Escócia) ou Praga (Chéquia).

A partir do aeroporto do Porto, a easyJet tem disponíveis para este verão voos para cidades como Nápoles e Palermo (Itália), Paris (França) e Glasgow (Escócia).

"Através de preços reduzidos, a easyJet oferece aos portugueses novas oportunidades de explorar a Europa este Verão", refere uma nota dirigida à imprensa.