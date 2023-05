Treze mortos no Paquistão em assalto a base de segurança

Treze pessoas morreram no Paquistão, durante uma noite de confrontos entre tropas paramilitares atacadas na sua base e combatentes, cuja identidade se desconhece, que tomaram famílias reféns, revelou hoje o exército.

Combatentes "bem equipados" tomaram de assalto a base de segurança da cidade de Muslim Bagh, na província de Baluchistão (sudoeste) e capturaram três famílias num edifício residencial, explicou o exército.

Os confrontos decorreram entre sexta-feira à noite e sábado de manhã, precisou o serviço de comunicação do exército (ISPR).

Os seis assaltantes foram mortos, assim como seis elementos das forças de segurança do Estado e um civil, indicou o ISPR.

Seis pessoas, entre as quais uma mulher, ficaram feridas.

Nenhum grupo reivindicou ainda o ataque, mas os grupos separatistas da etnia baluche desenvolvem há décadas uma rebelião contra o Estado nesta província, visando muitas vezes as forças de segurança.

Os talibãs paquistaneses são igualmente ativos na região.

No mesmo dia, o exército separatista de libertação baluche reivindicou um ataque contra as forças de segurança que protegem uma equipa de prospeção de petróleo e gás, mais a sul, na região de Kalat, no Baluchistão, a maior província do Paquistão.