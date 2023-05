Comandante diz que base das Lajes tem "ótima localização" para eventual apoio à Ucrânia

O comandante norte-americano da Base das Lajes, Brian Hardeman, considera que a infraestrutura, nos Açores, tem uma "ótima localização" para prestar apoio à Ucrânia, se assim for decidido.

"Os Estados Unidos estão com a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] na invasão não provocada da Ucrânia. As Lajes são uma ótima localização, se a nossa liderança determinar que precisamos de dar alguma ajuda adicional de qualquer base que temos no palco europeu", afirmou.

O comandante do 65th Air Base Group, estacionado na base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, falava, em declarações aos jornalistas, durante um encontro com a comunicação social.

Questionado sobre um possível reforço do papel das Lajes devido à guerra na Ucrânia, o comandante norte-americano reiterou que a base está numa "ótima localização", caso os líderes entendam que ela deva dar uma "ajuda adicional".

"A base das Lajes está sempre aberta para acolher o que for determinado. Podemos apoiar a Ucrânia, se essa decisão for tomada", apontou.

Quanto à vigilância de submarinos russos no Atlântico, Brian Hardeman não confirmou nem desmentiu, dizendo apenas que a força aérea norte-americana está "sempre de olho em tudo".

"A marinha é que decide a melhor forma de manter a vigilância da atividade russa. A base das Lajes é uma localização ótima, devido à nossa capacidade de abastecimento de combustível, ao espaço de estacionamento e à nossa capacidade para acolher muita gente", avançou.