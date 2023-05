Festival Eurovisão com 37 países em competição no Reino Unido

O Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer em Liverpool, no Reino Unido, conta com 37 países em competição, entre os quais Portugal, representado por Mimicat com o tema "Ai Coração".

As semifinais acontecem na terça-feira e na quinta-feira e a final no sábado, mas o festival já está a decorrer há alguns dias, com os participantes a participarem em ensaios, conferências de imprensa e numa série de atividades paralelas.

Ditam as regras que o país que acolhe o concurso é o que o venceu no ano anterior. No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora, com "Stefania", da Kalush Orchestra, mas a guerra que há mais de um ano assola o país acabou por levar a União Europeia de Radiodifusão (EBU), que organiza o concurso, a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país-anfitrião.

O 'quartel-general' do concurso foi montado na Liverpool Arena, onde na terça-feira 15 países vão competir por 10 lugares na final. Os países em competição serão, por ordem de apresentação: Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Portugal, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldávia, Suécia, Azerbaijão, República Checa, Países Baixos e Finlândia.

Na quinta-feira, serão 16 os países a competição por outros dez lugares na final. São eles, por ordem de apresentação: Dinamarca, Arménia, Roménia, Estónia, Bélgica, Chipre, Islândia, Grécia, Polónia, Eslovénia, Geórgia, São Marino, Áustria, Albânia, Lituânia e Austrália.

Na final, marcada para sábado, aos 20 países selecionados nas duas semifinais juntam-se mais seis: os chamados "Cinco grandes" (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e a Ucrânia, que deveria ser o país-anfitrião.

Embora não estejam em competição nas semifinais, os temas de França, Alemanha e Itália são apresentados na primeira semifinal e os de Espanha, Ucrânia e Reino Unido na segunda.

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso, os três favoritos a vencerem este ano o concurso são a Suécia, a Finlândia e a Ucrânia.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com "Saudade, saudade", de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso.

As semifinais e a final do Festival Eurovisão da Cançao são exibidas em direto na RTP1 às 20:00 de Lisboa.