PS quer parar já cenas de "má educação" e desacatos da extrema-direita no parlament

O líder da bancada do PS considerou hoje essencial que "a má educação" e desacatos provocados pela extrema-direita parlamentar, tanto em plenário, como em sede de comissão, sejam parados já para não degradarem a imagem do parlamento.

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias após a conferência da líderes ter decidido que não são necessárias mais regras ou um quadro sancionatório diferente do atual para garantir o regular funcionamento dos trabalhos parlamentares.

Segundo o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a conferência de líderes acompanhou a sua posição de que "não são precisas mais regras, não é preciso um quadro sancionatório diferente", acrescentando que esta decisão foi apoiada por todos os grupos parlamentares "menos um", o Chega.

Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas, observou que só o Chega se manifestou contra "um escrutínio mais efetivo do cumprimento do Regimento da Assembleia da República e das normas mínimas da urbanidade nesta casa".

"A Assembleia da República tem vivido momentos a que não estava habituada: a vice-presidente do parlamento Edite Estrela foi insultada várias vezes; tivemos uma sessão com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, em que o nosso convidado foi brindado com um comportamento antidemocrático e muito mal educado", acusou.

Segundo o líder da bancada socialista, registam-se também "comportamento de `bullying´ sobre os deputados únicos do Livre [Rui Tavares] e do PAN [Inês de Sousa Real]; há no edifício papéis com caras do presidente da Assembleia da República com uma cruz em cima, e tem-se assistido em reuniões de comissão a comportamentos que não permitem o adequado funcionamento do trabalho parlamentar".

"Este comportamento sistemático da extrema-direita parlamentar tem de ser parado para não haver degradação das instituições", frisou o presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Eurico Brilhantes Dias fez ainda questão de assinalar que o PS, na conferência de líderes de hoje, não apenas concordou com a posição do presidente da Assembleia da República, como advertiu que "não permitirá que se contribua para a degradação da instituição parlamentar".

"Foi com gosto que vi que o grupo parlamentar da extrema-direita ficou isolado" na conferência de líderes, disse.

Em relação a um "Youtuber" que visitou o parlamento recentemente a convite da Iniciativa Liberal, tendo depois insultado o primeiro-ministro, António Costa, após ter subido à tribuna de oradores, Eurico Brilhante Dias referiu que a bancada liberal "pediu desculpa" por esse incidente.

"Mas o que aconteceu foi particularmente grave", salientou.