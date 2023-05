Tensão entre São Bento e Belém não escapa aos jornais

Bom dia. São poucos os temas que merecem unanimidade na imprensa nacional (excepção à desportiva) e a intervenção ontem do Presidente da República a 'puxar as orelhas' ao Governo de António Costa, não podia deixar de ser desses temas. Marcelo Rebelo de Sousa é unânime com maior ou menor destaque nos jornais desta sexta-feira, 5 de Maio de 2023.

No semanário Expresso:

- "Crise Política: Marcelo censura Costa e deixa Governo por um fio"

- "Foi o SIS que alertou Galamba para ligar à PJ"

- "Núcleo duro do Governo dividiu-se sobre queda de Galamba"

- "PS quer evitar que inquérito à TAP se alargue a mais temas"

- "Bancos não ganhavam tanto com juros desde 2011"

- "Alunos estrangeiros no Superior duplicam"

- "Uso de carro subiu em 96% dos concelhos"

- "Montenegro não declara ao TC valor de casa de seis pisos"

- "Salgado toma medicamento inédito para Alzheimer"

No semanário Nascer do Sol:

- "Sousa Pinto e Assis assumem alternativa a Costa"

- "Santa Casa: João Soares feliz com Ana Jorge provedora, confessa tristeza por não ter sido ele o escolhido"

- "Cruz Vermelha Portuguesa: António Saraiva vai ser o próximo presidente"

- "Lobo Ibérico: Ataques cada vez mais frequentes revoltam populações no Minho"

- "Carlos Cortes, novo Bastonário dos Médicos: 'O SNS está com enormes dificuldades e precisa de uma reforma profunda'"

- "Radares: Só 10 das 20 zonas de velocidade média são a sério"

- "Luís Filipe Pereira: 'Esta maioria absoluta é que cria instabilidade'"

- "Juan Carlos: A solidão de um monarca"

- "País Positivo: Dia da Europa Dia Mundial da Energia Metrologia"

No Correio da Manhã:

- "Galamba orientou respostas de gestora da TAP. Ministro deu guião em encontro secreto para preparar CEO"

- "Marcelo avisa Costa. Mas não faz nada"

- "FC Porto-Famalicão (3-2). Dragão carimba viagem para o Jamor"

- "Benfica. Rui Costa apela ao orgulho dos jogadores"

- "SAD benfiquista. Auditoria a negócios de Vieira acaba em junho"

- "Mistério do Cadaval. Suspeita de crime de cartel da droga"

- "Aljezur. Professor acusado de assédio sexual"

- "Diz acusação. 'Orelhas' e filho cercam e matam Igor por vingança"

- "Lavagem de dinheiro. 'Chef' mafioso teve 70 empresas em Portugal"

- "Crédito mais caro. BCE aumenta juros e alerta para novas subidas de taxas"

No Público:

- "Marcelo não dissolve, mas faz ultimato ao Governo"

- "Guerra na Ucrânia: O que sabemos sobre os drones que explodiram sobre o Kremlin?

- "Política monetária: BCE abranda, mas não acaba com subida das taxas de juro"

- "Novo álbum: Profjam mudou a face do hip-hop português. Agora está numa relação com Deus"

- "Futebol: Nápoles a celebrar 33 anos depois de Maradona"

No Jornal de Notícias:

- "Marcelo arrasa Governo, mas escolhe estabilidade"

- "Desconto nas ex-scut do Interior não trava subida de receita nas portagens"

- "Taça de Portugal: FC Porto 3-2 Famalicão: Isto é Jamor"

- "Monarquia: Britânicos dormem ao relento para ver coroação de Carlos III"

- "Taxas de juro: Lagarde nega alívio às famílias portuguesas"

- "Queima: Trajes ao mesmo preço e com mais procura"

No Diário de Notícias:

- "'Não basta pedir desculpa': Marcelo arrasa Costa e Galamba"

- "BCE desliga apoios: Lagarde exige fim imediato de subsídios na energia e diz que não pode ajudar mais Portugal"

- "Isabel Jonet: 'O tempo é muito difícil e auxílio às famílias tem sido apenas existencialista, não cura'"

- "Coldplay e Rali: Hotéis esgotados. Moradores em Coimbra 'vendem' quartos a 250 euros"

- "Gulbenkian: Coleção histórica arranca com Columbano e chega a Joana Vasconcelos"

No Jornal Económico:

- "Marcelo evita dissolução, mas coloca Costa sob vigilância"

- "BCE mantém subida de juros apesar dos impactos"

- "'Esperamos que a nossa vacina integre o plano de vacinação'"

- "320 milhões em projetos de hidrogénio verde à espera de leilão"

- "Económico Madeira: Horários do Funchal investe 20 milhões de euros em autocarros elétricos"

- "Fiscalização: ASAE começa a fiscalizar IVA zero com mais de 40 brigadas de inspeção"

- "Podcast: critérios ESG já estão presentes na maior parte dos índices da Euronext"

- "Entrevista: 'Open banking do Brasil é melhor do que o britânico', diz CEO da Revolut brasileira"

- "Comissão de inquérito à TAP: DGTF assinou deliberação que demitiu CEO da TAP por ordem de Fernando Medina"

No Negócios:

- "Dissolução afastada. Marcelo vai vigiar Costa"

- "A língua também muda à boleia da tensão política"

- "Os produtores lusos com selo real em tempos de coroação"

No A Bola:

- "'65 mil na Luz têm muito peso!', Jorge Jesus e o Benfica SC-Braga deste sábado"

- "FC Porto-Famalicão (3-2). Dragão vai defender título na Taça"

- "Sporting. Paulinho volta a sorrir"

No O Jogo:

- "FC Porto-Famalicão (3-2). Jamor exige coração"

- "Entrevista. 'Braga será o mais difícil que o Benfica apanhou', Jesualdo Ferreira treinou na Pedreira e na luz e antecipa o duelo de amanhã"

- "Benfica. Lucas Veríssimo espera por Otamendi"

- "Braga. André Horta tardou mas agora não falha"

- "Sporting. Paulinho volta para o 'sprint'"

- "Hóquei em patins. Dragões e Barça nas 'meias'"

E no Record:

- "FC Porto-Famalicão (3-2). Explosão. Dragão apura-se para o Jamor em final tumultuoso"

- "Benfica. Bah volta e Aursnes avança"

- "Sporting. Paulinho é reforço"

- "Itália. Nápoles campeão 33 anos depois"