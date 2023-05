Primeiras páginas dos jornais com várias abordagens

Bom dia. Sem um caso especial que marque o dia, os jornais desta manhã de segunda-feira, 8 de Maio de 2023, apontam a várias áreas e nenhuma com particular destaque.

No Correio da Manhã:

- "Galamba ainda não despediu adjunto. Onze dias após ter sido demitido por ministro, saída continua por formalizar"

- "Paços de Ferreira-Sporting (0-4). Leão vence e volta a acreditar"

- "Benfica-SP Braga. Rui Costa furioso com Salvador"

- "Arouca-FC Porto. 'Firmes até ao final', diz Sérgio"

- "Guimarães. Adepto ferido ao cair de bancada"

- "Habitação. Marcelo quer reflexão sobre taxas altas no crédito"

- "Anuncia no Facebook ação em Cascais. Homem atira carro contra urgência"

- "Bairro da Sé. Droga ao postigo no coração do Porto"

- "Crime. Violadores presos aumentam 40% em quatro anos"

- "Hospital de Beja. Pais de bebé morto no parto exigem respostas do INEM"

- "Porto. Bênção das pastas atraiu milhares"

- "Casamentos de Santo António. Dia feliz com juras de amor eterno"

No Público:

- "Portugal deitou ao lixo 3,5 milhões de vacinas covid e UE renegoceia contratos"

- "Clima. Comissão Permanente da Seca reuniu-se apenas 13 vezes em seis anos"

- "Entrevista. 'A estagnação em Portugal concentra-se em Lisboa'. Líder da comissão sobre fundos da UE vê país preso na 'armadilha do desenvolvimento'".

- "Terrorismo. Prisões sem plano contra radicalização de reclusos"

- "Aviação. Passageiros com voos cancelados na pandemia ganham ações"

- "Turquia. As eleições que podem pôr fim à era do 'sultão' Erdogan"

- "Fotojornalismo de guerra. Ivor Prickett: 'Não arriscaria o pescoço para estar no lado errado da história"

- "Esclerose múltipla. Bruno e os amigos criaram um robô que diz o que se está a fazer sobre esta doença"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 700 timorenses vítimas de tráfico resgatados das ruas"

- "Abençoar o futuro. Milhares de universitários e famílias na bênção das pastas da Universidade do Porto"

- "Ercília tem 92 anos e apoia-se na fé para caminhar até Fátima"

- "Doentes de psiquiatria esperam um ano pela primeira consulta"

- "Doença. Três mil baixas curtas em quatro dias"

- "Energia. Apoio ao gás em bilha pouco utilizado"

- "Constituição. Direitos dos animais vão mesmo ser lei"

- "Gaia. Saiu da prisão para viver numa garagem"

- "Dragão quebra jejum de três décadas e vence Champions de hóquei"

- "P. Ferreira 0 - 4 Sporting. Leão triunfa com facilidade e morde calcanhares ao Braga"

No Diário de Notícias:

- "8 mil imóveis leiloados foram penhorados por incumprimento bancário"

- "Brasil. Guru do Governo de Lula é uma economista portuguesa de 93 anos"

- "Bancada Parlamentar. Estreia hoje nova rubrica de Opinião na secção de Política. São convidados os líderes parlamentares dos partidos com representação na Assembleia da República"

- "Coabitação Belém-São Bento. Guarda chuva fechou-se após sete anos"

- "GalambaGate. Ordem para ação do SIS no caso do ministro das Infraestruturas levanta dúvidas sobre acesso das secretas a metadados"

- "Terceira idade. 'Para muitas pessoas deixar de trabalhar é um peso', alerta Eduardo Paz Ferreira"

- "Restauração. Novas empresas de restaurantes e alojamento crescem 16% mas setor pede cautela"

- "Habitação. Lisboa arranca este ano com obras em onze bairros municipais"

No Negócios:

- "Silo de cereais da Trafaria está no limite da capacidade"

- "Conversa Capital. Rosário Partidário. 'Opção Rio Frio + Poceirão 'tem muito pouca probabilidade'. Líder da comissão técnica independente para o aeroporto admite que venda da TAP condiciona escolha. 'É uma das incertezas'"

- "Telecomunicações. Um terço dos que têm 5G não veem diferença nos serviços"

- "Investidor privado. Saiba onde pode aplicar o reembolso do IRS"

- "IVA zero de Costa usado para pressionar Sánchez"

- "Retorno das obrigações vai duplicar em três anos"

No A Bola:

- "P. Ferreira-Sporting (0-4). Há leão!"

- "Sporting vence em Paços de Ferreira. Está só a 4 pontos do SC Braga e volta a pensar na Champions"

- "Benfica. 'Cada vez mais perto', João Mário é porta-voz do sentimento da equipa"

- "Futebol feminino. Tricampeãs"

- "Arouca-FC Porto. Sérgio Conceição confirma que chamou artista a Manuel Mota"

- "Hóquei em patins. FC Porto conquista Liga dos Campeões"

No Record:

- "P. Ferreira-Sporting (0-4). Chapelada. Leão ganha com categoria e está a 4 pontos do 3.º lugar"

- "Benfica. Rui Costa e Salvador sempre picados. Discutiram arbitragem durante todo o jogo"

- "Alegados insultos racistas. Iuri arrisca suspensão de 2 meses a 2 anos"

- "Arouca-Sporting. 'O que está no relatório é mentira', Conceição aponta o dedo a Manuel Mota"

- "Hóquei em patins. FC Porto Valongo (5-1). Campeões da Europa"

E no O Jogo:

- "Hóquei em patins. FC Porto-Valongo (5-1). Europa nas mãos"

- "Arouca-FC Porto. 'Relatório do árbitro é mentira', Sérgio contraria versão de Manuel Mota na expulsão e promete lutar pelo campeonato até ao fim"

- "Benfica. Neves ilumina equipa da Luz"

- "P. Ferreira-Sporting (0-4). Leões passeiam na mata"

- "V. Guimarães-Vizela (3-0). Adepto em estado grave após queda da bancada"

- "Futebol feminino. Águias tricampeãs em Gaia"

- "Futsal. Sporting perde na lotaria"