Quatro adeptos identificados pela PSP por posse de pirotecnia antes do clássico

Quatro adeptos foram hoje identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) antes do clássico entre Benfica e FC Porto, da I Liga portuguesa de futebol, por posse de engenho pirotécnico, disse à Lusa fonte policial.

Segundo explicou à Lusa fonte da PSP, estes adeptos foram identificados após se verificar que estavam na posse de engenhos pirotécnicos, e alguns artefactos "foram deflagrados" nas horas antecedentes ao clássico, com início às 18:00.

De resto, a operação de segurança em torno do jogo tem decorrido "sem incidentes de maior", prosseguindo a operação das forças policiais no 'palco' do encontro e as suas redondezas.

O líder Benfica recebe hoje o campeão FC Porto em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa, com início marcado para as 18:00 no Estádio da Luz, em Lisboa, numa partida arbitrada por Artur Soares Dias, da associação do Porto.