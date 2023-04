Bispo de Leiria-Fátima alerta que "escândalo" dos abusos é um desafio para a Igreja

O bispo de Leiria-Fátima reconheceu hoje que "o escândalo de abusos de menores desafia a Igreja" e assegurou que "foram dados passos significativos para conhecer a realidade, em atitude de quem não se resigna nem fecha os olhos".

Na homilia da Missa Crismal, na Sé de Leiria, José Ornelas, perante os padres da diocese, disse ser preciso prosseguir "o caminho iniciado", desde logo no apoio às vítimas.

"Juntamente com o mais claro e decidido repúdio e responsabilização de atitudes que nos envergonham e contradizem o nosso ser, tenhamos a coerente atitude de justiça, de apoio e da reparação possível de quem foi vítima daquilo que nunca deveria ter acontecido, especialmente no interior da Igreja", exortou o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Segundo José Ornelas, os últimos meses "não têm sido tempos fáceis".

"Mas não tememos a verdade que permite identificar e tratar com determinação o que foi condenável, e endireitar o que não está direito, mas sem nunca confundir a floresta com a árvore nem deixar-se levar por frequentes generalizações mediáticas e injustas e sem consistência", afirmou.

O prelado sublinhou, ainda, sentir "com humildade e dor as situações do passado", mas assegurou continuar apostado em viver na "coerência da fé, da dedicação e do serviço" que anima o ministério sacerdotal.

"É com a verdade das atitudes que se pode afirmar que a Igreja é lugar seguro de acolhimento, de cuidado atento e de ajuda ao crescimento na alegria, na fé e na esperança", acrescentou.

Na homilia, José Ornelas evocou também os desafios que se colocam ao mundo atual, "com a guerra, as crises económicas e as suas sequelas sociais".

"Celebramos também a mobilização de vontades e de meios para acudir a estes cenários dramáticos, alentando a esperança de um mundo mais fraterno, justo e em paz", afirmou o bispo de Leiria-Fátima.

A Missa Crismal é celebrada na Quinta-feira Santa na catedral de cada diocese, na qual são benzidos os óleos santos e é feita a renovação das promessas sacerdotais por parte dos padres perante o respetivo bispo.