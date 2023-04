Polónia e Ucrânia assinam acordo para produção conjunta de munições

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou hoje em Varsóvia um memorando com o Governo polaco para a reconstrução da Ucrânia e um acordo de produção conjunta de munições para tanques.

O anúncio, divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, surgiu na sequência do encontro mantido hoje entre o Presidente ucraniano e o chefe do executivo polaco.

Morawiecki declarou aos 'media' polacos que "a Polónia foi a primeira a advertir contra a Rússia e a primeira a apoiar a Ucrânia. Agora quer ser a primeira a participar na reconstrução desse país".

Previamente, o Presidente polaco, Andrzej Duda, anunciou que a Polónia já enviou oito aviões de combate Mig-29 e "está preparada para enviar mais nos próximos dias".

Em resposta ao convite para "investir na Ucrânia", que Zelensky fez durante o encontro mantido com o homólogo polaco durante a manhã, Morawiecki sublinhou que "centenas de empresas polacas estão prontas para participar na reconstrução da Ucrânia após a sua vitória".

No memorando de cooperação económica entre os dois países inclui-se um projeto para a colaboração de empresas estratégicas polacas e ucranianas em diversos setores, incluindo o energético.

No decurso da visita de Zelensky, foi ainda abordado o intercâmbio comercial entre os dois países, em particular o conflito interno motivado pela importação de cereais ucranianos para a Polónia.

A acumulação em silos polacos de grandes quantidades de produtos cerealíferos provenientes da Ucrânia e a queda dos preços no mercado nacional originou protestos massivos de agricultores em várias zonas da fronteira entre os dois países, e hoje o ministro da Agricultura polaco, Henryk Kowalczyk, anunciou a demissão.

Para o final da tarde de hoje Zelensky e Duda tinham programada uma aparição pública na praça do castelo de Varsóvia, onde se esperava a comparência de muitos refugiados ucranianos.