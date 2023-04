Águas e Resíduos da Madeira e três sindicatos assinam revisão do Acordo de Empresa

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e os três sindicatos representativos da grande maioria dos seus trabalhadores, designadamente o SINTAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos), STFP-RAM (Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira) e SITE (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas), assinaram, recentemente, a revisão do Acordo de Empresa (AE), com benefícios para todos os colaboradores da empresa.

Segundo nota enviada, este acordo "vem assim dar cumprimento ao compromisso assumido pela ARM com os seus colaboradores, permitindo o aumento considerável das remunerações a todos os trabalhadores, a harmonização do subsídio de refeição, a revisão do subsídio de insalubridade e penosidade e a sua extensão a outras categorias profissionais que asseguram o cumprimento de funções específicas em diversos sectores de atividade desta empresa, bem como o direito ao gozo do dia de aniversário".