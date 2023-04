Divulgado relatório sobre décadas de abuso sexual por padres católicos em Baltimore

O gabinete do Procurador-Geral norte-americano de Maryland divulgou publicamente uma versão editada de um relatório de investigação detalhando as alegações de abuso sexual contra mais de 150 padres católicos e examinando a resposta da Arquidiocese de Baltimore.

As descobertas redigidas foram tornadas públicas esta tarde, assinalando o desenvolvimento de uma batalha legal sobre a sua libertação e aumentando as evidências de paróquias em todo o país, perante as inúmeras revelações semelhantes que abalaram a Igreja Católica nos últimos anos.

O relatório foi divulgado pelo procurador-geral de Maryland, Anthony Brown, no cargo desde janeiro, que hoje também se reuniu com um grupo de vítimas para apresentar um resumo das descobertas e agradecer por terem-se manifestado.

"O que aprendemos é que a história incontestável descoberta por esta investigação é de abuso generalizado, pernicioso e persistente por padres e outros funcionários da arquidiocese", disse Anthony Brown numa conferência de imprensa.

"É também uma história de repetido encobrimento desse abuso pela Igreja Católica", frisou.

O antecessor de Brown, Brian Frosh, lançou a investigação em 2019 e anunciou a sua conclusão em novembro, dizendo que os investigadores reviram mais de 100.000 páginas de documentos da década de 1940 e entrevistaram centenas de vítimas e testemunhas.

O conteúdo do relatório não foi divulgado por incluir informações obtidas de membros da igreja através de intimações do grande júri, procedimentos confidenciais em Maryland.

A Arquidiocese de Baltimore, que é a diocese católica romana mais antiga do país e abrange grande parte de Maryland, há muito enfrenta escrutínio sobre como lida com as alegações de abuso.

Em 2002, o cardeal William Keeler, que foi arcebispo de Baltimore por quase duas décadas, divulgou uma lista de 57 padres acusados de abuso sexual, ganhando uma reputação de transparência num momento em que o alvo nacional de irregularidades permanecia praticamente inexplorado.

Em 2018, o relatório do grande júri da Pensilvânia apresentou extensas evidências de um encobrimento de longo alcance que muitas vezes envolvia a transferência do clero acusado para outras paróquias, em vez de os responsabilizar.

No caso de Keeler, o grande júri acusou-o de encobrir acusações de abuso sexual enquanto servia como bispo de Harrisburg na década de 1980, permitindo ao membro do clero acusado, agora destituído John G. Allen, ser transferido para Baltimore e continuar a trabalhar.

Um documentário da Netflix de 2017 também destacou as acusações de abuso contra o falecido padre A. Joseph Maskell, que lecionou em uma escola católica de ensino médio em Baltimore nas décadas de 1960 e 1970.