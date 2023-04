Trump chega ao tribunal criminal de Manhattan para comparecer perante um juiz

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump chegou hoje à tarde ao tribunal criminal de Manhattan, tornando-se o primeiro ex-chefe de Estado norte-americano a comparecer perante um juiz e sob acusação judicial.

Sob forte proteção policial, a caravana de oito viaturas transportando Trump e os seus assessores chegou ao tribunal pelas 13:20 (hora local, 18:20 em Lisboa), onde era esperado por milhares de pessoas, entre apoiantes, opositores e jornalistas.

Antes de entrar no edifício, o ex-Presidente não prestou declarações e limitou-se a acenar à multidão.

Minutos antes, ao sair da sua residência na Trump Tower, o ex-Presidente ergueu o punho na direção das câmaras de televisão.

No tribunal, onde tecnicamente Trump está sob detenção judicial, serão recolhidas as suas impressões digitais e a sua fotografia poderá ser tirada - algo que os seus advogados pretendiam evitar.

A autuação e o comparecimento perante o juiz Juan Merchan devem ser relativamente breves e servirão para Trump ouvir presencialmente as acusações de que é alvo.

Trump irá declarar-se inocente, de acordo com seus advogados, no caso de um alegado pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica, Stormy Daniels, que terá servido para comprar o seu silêncio sobre um caso extraconjugal, antes da campanha eleitoral das presidenciais de 2016.

O ex-Presidente, que passou a tarde a publicar mensagens através das redes sociais, publicou uma mensagem já depois de entrar no tribunal, com as características letras maiúsculas.

"A caminho da baixa de Manhattan, do Tribunal. Parece tão SURREAL --- UAU, vão PRENDER-ME. Não posso acreditar que isto está a acontecer na América", disse Trump, rematando a mensagem com a sigla "MAGA" (de "Make America Great Again", "Engrandecer de Novo a América"), que usou nas suas campanhas eleitorais.