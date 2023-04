Incêndio na rua Quinta dos Cedros extinto por popular

Um fogo em um apartamento na rua Quinta dos Cedros mobilizou, ao início desta tarde, os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo o que foi possível apurar, o foco de incêndio deu-se no exaustor de uma casa no sexto andar, tendo as chamas sido imediatamente combatidas pelo proprietário.

De qualquer forma, a corporação mobilizou para o local 15 bombeiros e 5 meios para proceder à extração de fumos do local.

Apesar do aparato, não há registo de feridos.