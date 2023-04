Mais um incêndio no sítio do Ribeiro Serrão

Surgiu novamente mais um foco de incêndio esta tarde nas Águas Mansas, no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha. Isto depois de um grande incêndio ter mobilizado três corporações de bombeiros para o local na madrugada do último sábado.

O fogo deflagrou praticamente na mesma zona e foi extinto por quatro elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.