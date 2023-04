Mais dois taludes sobranceiros à ER 103 vão ser alvo de obras para mitigar risco de derrocadas

Mais dois taludes na freguesia do Faial que oferecem risco de derrocada sobre a Estrada Regional 103, na Degolada e no Cabouco, vão ser também sujeitos a obras promovidas pelo Governo Regional, a exemplo da intervenção praticamente concluída no talude das Cruzinha.

Dado revelado hoje pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, à margem da visita à obra no âmbito prevenção e mitigação de risco de derrocadas na zona da Cruzinha, na ER 103, no Faial.

Pedro Fino aproveitou a presença do presidente da Junta de Freguesia, para garantir, também a Manuel Luís Andrade, que irão ser realizadas “mais duas obras” naquela estrada (ER 103) semelhantes à realizada no talude da Cruzinha. Em causa a intervenção prevista para o talude da Degolada, nas proximidades do entroncamento da ER 103 com a VE, junto a ‘Ponte do Faial’, o mesmo está também a ser projectado para o talude do Caboco, onde recentemente ocorreu um desprendimento, encosta esta situada próximo do entroncamento com a estrada de acesso à Fajã da Nogueira.

Obras sempre dispendiosas que aguardam o novo Quadro Comunitário, de modo a serem financiadas, sendo certo que a execução das mesmas terá de ocorrer em períodos distintos, de modo a minimizar inevitáveis constrangimentos.