Comissão Europeia quer acordo com EUA equivalente a comércio livre

A Comissão Europeia espera chegar a acordo com o governo dos EUA para conseguir um tratamento equivalente a um acordo de comércio livre relativo às subvenções ligadas ao grande plano do presidente Joe Biden de combate às alterações climáticas.

Uma fonte europeia não identificada pela AFP, em visita aos EUA, avançou esta intenção.

"O IRA [sigla em Inglês do nome do plano, que é 'Inflation Reduction Act'(Lei para a Redução da Inflação)] prevê uma certa tolerância para os parceiros envolvidos em acordos de comércio livre. Não existe um entre nós [União Europeia (UE) e EUA], mas o IRA parece incluir acordos próximos dos de comércio livre", que a UE espera vir a assinar com os EUA, declarou a mesma fonte.

Do lado europeu, há satisfação com os investimentos realizados pelos EUA na transição energética, com uma abordagem "que se assemelha ao 'Green Deal'" (Acordo Verde) definido pela UE.

Mas o plano norte-americano também motiva inquietações entre os europeus, que receiam em particular verem as multinacionais questionarem os seus investimentos na Europa para os fazerem nos EUA, onde beneficiariam das ajudas previstas no IRA.

A preocupação é mais forte em setores como baterias elétricas ou semicondutores, nos quais a Europa deseja ganhar independência.

O tema vai estar em cima da mesa quando a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, se deslocar a Washington na próxima semana.