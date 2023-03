Madeira na frente no que toca à igualdade salarial a nível nacional

A Madeira é a região do País onde a desigualdade salarial entre homens e mulheres é menor. Isso mesmo apontou Rita Andrade, no âmbito de uma iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, com o objectivo assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Foi no Museu A Cidade do Açúcar que a secretária regional com a pasta da Igualdade de Género disse existir, ainda, “um longo caminho a percorrer” nestas matérias, pese embora os indicadores regionais sejam positivos em relação ao todo nacional e à União Europeia.

A Madeira é a Região do País com a menor disparidade salarial entre homens e mulheres. De acordo com os indicadores estatísticos, o ‘GAP dos Ganhos Médios Mensais’ fixou-se, em 2020, na Região, em 12,5%, um valor inferior ao registado em território continental e à média da União Europeia, 16,2 % e 13%, respectivamente. Rita Andrade, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania

A governante, na tertúlia que procurou dar voz a um conjunto de mulheres, artistas, que conciliam o trabalho com a sua vida familiar e pessoal, referiu que o facto de a Madeira "registar uma menor diferença salarial entre homens e mulheres comparativamente a Portugal Continental e à Europa é sinal de que estamos no caminho certo. Trata-se de um indicador positivo, que reflecte o trabalho desenvolvido até aqui e que pretendemos continue em crescendo”, disse aos presentes.

O evento, que teve moderação da directora de serviços de Igualdade e Cidadania, daquela Secretaria Regional, Mariana Bettencourt, contou com a presença das artistas Susana Pereira (fadista), Petra Camacho (cantora) e Andreína Vanessa, (empreendedora e dinamizadora do projeto 'Madeira in Art').

A par desta iniciativa, Rita Andrade teve uma agenda marcada por várias actividades que assinalaram o Dia Internacional da Mulher.

Ao fim da manhã, a secretária regional marcou presença na abertura oficial da primeira edição da ‘Feira da Mulher’, organizada pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, que tem programação variada até às 22 horas.

Logo de seguida, Rita Andrade não faltou ao convívio organizado pelo Centro Comunitário Regional, onde mais de 200 utentes da Universidade Sénior do Funchal, Centro Comunitário do Funchal e Centro Comunitário Regional assinalaram a efeméride.