Parlamento da Turquia aprova adesão da Finlândia à NATO

O parlamento turco aprovou ontem à noite a ratificação da resolução que desbloqueia a adesão da Finlândia à NATO, naquela que era a última barreira a esta medida de protecção e reforço de fronteiras de países aderentes. Também o parlamento húngaro tinha já aprovado a adesão deste país nórdico que faz fronteira directa com ao norte da Rússia.

De acordo com notícia divulgada também pela TSF nacional, este desbloqueio segue-se a 10 meses de incertezas, tendo agora a Finlândia luz verde de todos os membros da aliança atlântica.

"Os 276 deputados turcos votaram favoravelmente à entrada da Finlândia na NATO, reconhecendo as 'legítimas preocupações de segurança' do país", refere a notícia. "O secretário-geral da NATO saudou a entrada da Finlândia na aliança atlântica, que 'fará com que toda a família da NATO seja mais forte e segura'", acrescenta.

Também o presidente finlandês, Sauli Niinisto, "agradeceu aos futuros parceiros pela 'confiança e apoio'", referindo ainda que "a Finlândia será um aliado forte e capaz, comprometido com a segurança da aliança", prometeu.