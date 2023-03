O PCP e os oligarcas

Oligarcas são os homens próximos do poder que ganharam vida fácil com a queda do império soviético. Mormente com as privatizações que tomaram conta a preços baratos, ficando proprietários de grandes empresas, enriquecendo e tornando-se milionários. Aconteceu por todos os países oriundos do bloco de leste e particularmente na Rússia. Ladeiam o Kremlin e apoiam Putin. Digamos que é uma das características principais do regime autocrático russo.

O PCP gostava de ser conhecido pelo partido dos trabalhadores. Mesmo que não fosse fazia gala de o afirmar sempre que podia.

Ora, são estes que, contrariando a história, ou talvez não, fazem a defesa inconcebível da Rússia e da guerra que leva a cabo com total desrespeito pela democracia, liberdade e vida do povo ucraniano. Apoiam quem massacra e mata gente indefesa. Mulheres, crianças, idosos, jovens que têm que ir para o campo de batalha sem querer, sejam de um lado ou do outro. E fecham os olhos à destruição abominável e aos crimes hediondos contra a humanidade.

Eles são “trumpistas”, “bolsonaristas”, “salazaristas” e outros que tais e estão insolitamente juntos com o PC no subtil apoio à nação imperialista, na invasão violenta a um país soberano, na transgressão soez à Carta das Nações Unidas.

Neste mundo que já não se entende, o PCP marcha com os politicamente fascistas, com os milionários oligarcas, com os defensores de regimes autocráticos e ditatoriais, com os apologistas do regresso do império soviético e não tarda da colonização que agora chamam de anexação. Ser comunista não era tudo isto. Ou era?

Ressalvo os que o são genuinamente e assistem a esta mutação transgénero com natural incómodo.