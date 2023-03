Melhoria de qualificações da população residente evidenciado em vídeo dos Censos 2021

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) acaba de lançar mais um vídeo no seu canal de Youtube que retrata alguns dos principais indicadores da Educação apurados nos Censos 2021.

Por exemplo, a convergência da taxa de analfabetismo regional para a média nacional é um dos pontos focados. Outrora um flagelo, quer no País quer na Região, a taxa de analfabetismo afectava cerca de um em cada dois madeirenses com mais de dez anos de idade, em meados do século XX. A redução foi acelerada desde então, fixando-se em apenas 4,5% (cerca de um em cada vinte e dois residentes), em 2021.

É evidente, assim, a melhoria geral das qualificações, com mais população a ter concluído graus de ensino mais elevados. Neste particular releva-se o papel das mulheres, que dominam entre a população relativamente à conclusão do ensino superior, com quase dois em cada três a pertenceram a este género.

Veja o vídeo.