Tecidos da estação na Epopeia

Com o Inverno quase a terminar, é o momento ideal para consultarmos as tendências Primavera/Verão 23. Queremos tecidos mais leves, frescos e versáteis.

As sedas são um tecido fluído que funciona em todos os estilos, podem ser lisas, de uma só cor, ou estampadas com diversos padrões.

Pode usá-la em camisas, blusas, calças, saias ou vestidos, de acordo com as suas preferências. Opte por contrastar brancos ou beges com uma peça colorida, isto dará ao seu guarda-roupa um toque de elegância e ousadia. Se usar um fato com traços rectos, pode adicionar uma blusa de seda para abraçar a sua feminilidade. Pode combiná-la com uns jeans e torná-la mais casual. Ou optar por um vestido comprido com padrão.

Visite a Epopeia Casa de Tecidos e veja as diversas cores e padrões que darão um toque especial ao seu guarda-roupa.

