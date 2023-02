Chefe da Força Aérea de Israel de visita a Marrocos

O chefe da Força Aérea israelita, Tomer Bar, iniciou uma visita oficial a Marrocos para reforçar a cooperação entre os exércitos dos dois países.

Bar, general que chegou ao país do Magrebe na terça-feira, encontrou-se com o inspetor da Real Força Aérea Marroquina, Bouhmid Alaoui, informou a porta-voz adjunta do exército israelita, Ella Waweya, num comunicado.

Está previsto os dois oficiais visitarem as bases aéreas marroquinas com o objetivo de "reforçar a cooperação entre os dois exércitos", explicou a mesma fonte, acrescentando que Bar é acompanhado na viagem por altas patentes militares.

As relações militares entre Marrocos e Israel foram consolidadas em novembro de 2021, com a assinatura de um memorando de entendimento sobre questões de segurança, durante a visita a Rabat do ministro da Defesa israelita, Benny Gantz.

Marrocos e Israel restabeleceram relações diplomáticas em dezembro de 2020, após uma rutura de 20 anos desencadeada pela segunda Intifada palestiniana em 2000, mas os laços familiares sempre existiram, já que mais de um milhão de israelitas são de origem marroquina.