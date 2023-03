'Barroco a Norte' termina no Seixal

A Igreja do Seixal recebe amanhã, sábado, pelas 19h30, o último concerto do ciclo 'Barroco a Norte', promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

Trata-se de um ciclo de concertos, com entrada livre, em três igrejas da costa Norte da ilha. O primeiro concerto aconteceu a 4 de Março, na Igreja Matriz de São Jorge. Seguiu-se, a 11 de Março, a Igreja de São Vicente, terminando amanhã, na Igreja do Seixal.

'Barroco a Norte' visa, não só dar a conhecer a música barroca, como também contribuir para o objectivo que tem pautado a actuação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura: o da descentralização cultural.

Há que recordar ainda que este ciclo de concertos conta com a colaboração da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que, desde 2013, gere a Orquestra Clássica da Madeira, e a Associação Orquestra Clássica da Madeira. Nestes eventos em que, tal como o nome indica, será privilegiada a música barroca, actuaram nos concertos anteriores, um grupo afecto à AOCM, o Funchal Baroque Ensemble, e amanhã actuará um grupo afecto à ANSA, nomeadamente, o Ensemble Madeira XXI.

O Ensemble XXI nasceu no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objectivo interpretar obras para pequena orquestra de cordas, sobretudo, de compositores do século XX e século XXI. No entanto, ao longo do seu percurso tem também interpretado obras de outros períodos da história da música. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve, o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington.

Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica da Madeira, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo, assim como no Festival de Música da Madeira. É constituído por 6 Violinos, 2 Violas, 2 Violoncelos e 2 Contrabaixos.

Direcção Musical – Yuriy Kyrychenko

Músicos

Yuriy Kyrychenko – Violino

Elena Kononenko – Violino

Olga Proudnikova – Violino

Vladimir Proudnikov – Violino

Maxim Taraban – Violino

Anahit Dalakyan – Violino

Rostyslav Kuts – Viola

Treneddy Maggiorani – Viola

Stella Silvian – Violoncelo

Mikolaij Lewkowicz – Violoncelo

Marcello Romagnuolo – Contrabaixo

Tiago Vaz – Contrabaixo

Giancarlo Mongelli – Cravo

Programa do concerto

António Pereira da Costa [1698-1770] - Concerto nº 2

I. Preludio Largo

II. Allegro

III. Adagio

IV. Allegro

V. Minuetto Allegro

António Pereira da Costa [1698-1770] - Concerto nº 6

I. Largo

II. Allegro

III. Adagio

IV. Allegro

V. Giga

Ottorino Respighi [1879 - 1936] - Ancient Airs and Dances, Suite No. 3 (1932)

I. Italiana

II. Arie di corte

III. Siciliana

IV. Passacaglia