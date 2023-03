Trabalhar para a excelência é o caminho

O presidente da Confraria Enogastronómica da Madeira defende que a Madeira tem tudo para promover um evento internacional ligado à gastronomia.

Alcides Nóbrega entende que a sidra poderá ser um produto diferenciador, incluindo-a num conjunto de produtos que podem contribuir para a diferenciação do destino Madeira.

Nesses sentido, salienta que hoje os turistas já não quer "só se sentar e comer", "quer muito mais", quer "ir à procura" dos produtos e participar em experiências.

Essa dinâmica é defendida por Fabíola Pereira, do grupo Porto Bay, que dá o exemplo do esforço feito pelo restaurante Il Gallo d'Oro, com duas estrelas Michelin, que tem uma carta sazonal, valorizando os produtos regionais.

Na linha de pensamento defendida por outros participantes no evento, Fabíola Pereira entende que a gastronomia poderá ser um dos elementos diferenciadores, sendo, contudo, no seu entender, dignificar a produção e faze um trabalho de marca.

Partilha dessa ideia o chef executivo do Savoy Palace, que nota a importância de trabalhar outros sectores como a agricultura ou a pesca. "As vezes não vale a pena transformar muito o produto", entende Carlos Gonçalves. "Para ter é preciso fazer", disse, embora reconheça a limitação dos circuitos de venda e de produção.

A esse respeito Fabíola Pereira diz ser necessário "uma cadeia comercial consistente" para dar corpo a estas novas formas de encarar a cozinha e a gastronomia.