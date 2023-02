Putin diz que quatro milhões de afegãos necessitam de "ajuda humanitária urgente"

O Presidente russo, Vladimir Putin, indicou hoje que quatro milhões de afegãos necessitam de ajuda humanitária urgente, responsabilizando os Estados Unidos por abandonarem apressadamente o país da Ásia central agora controlado pelos talibãs.

"A situação no país não melhora. Estamos a vê-lo. A situação humanitária agudiza-se. Segundo os nossos dados, cerca de quatro milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária urgente", disse Putin durante uma reunião sobre o Afeganistão com representantes de vários países da região, informou a agência noticiosa RIA Novosti.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) calculou que mais de três milhões de crianças afegãs estão em risco de malnutrição em 2023, para além de 840.000 mulheres grávidas e mães que amamentam com malnutrição aguda.

Num contexto de grave crise económica, seca e as consequências de décadas de guerra, a ONU estima que 28 milhões de afegãos -- dois terços da população -- necessitam de assistência e que cerca de seis milhões estão perto de uma situação de fome.

Putin, que presidiu em Moscovo a uma reunião com altos funcionários da China, Índia, Irão, Cazaquistão e Uzbequistão, sublinhou que o conflito ucraniano não minimiza a situação no Afeganistão.

"Para nós, sempre foi importante, e hoje por motivos da dobrar, porque não queremos que surjam outros focos de tensão nas nossas fronteiras meridionais", sublinhou.

Advertiu que desde a "fuga" das tropas norte-americanas reapareceram "organizações terroristas internacionais com o Al-Qaida, que aumentam o seu potencial".

O líder do Kremlin também acusou potências estrangeiras de pretenderem aproveitar-se da situação e reforçar a sua presença na Ásia central sem combater a ameaça terrorista.

"Hoje, as atuais autoridades de Cabul ainda estão a confrontar-se com os frutos do caos deixado pelos norte-americanos e a situação em termos socioeconómicos está a degradar-se rapidamente", assegurou por sua vez Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia.

Patrushev assegurou que a produção de drogas no Afeganistão foi multiplicada por 40 nas duas décadas em que a tropas norte-americanas estiveram deslocadas no território do país.