11 dos 100 prémios da 'Chuva de Milionários' saíram em Portugal

A par dos 17 milhões de euros que estiveram a jogo no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, houve também uma ‘Chuva de Milionários’. Em Portugal foram seleccionados 11 códigos entre os apostadores do sorteio de 3 de Fevereiro.

Em paralelo com o concurso do Euromilhões foram sorteados 100 códigos alfanuméricos, cada um deles a valer um prémio de um milhão de euros. Confira, abaixo, os códigos premiados em Portugal:

A última Chuva de Milionários decorreu em 21 de Janeiro de 2022. Nesse sorteio, 10 dos 100 prémios saíram em Portugal.