Scholz diz que não há espaço para mediação com Putin

O chanceler alemão, Olaf Scholz, avisou hoje que "lamentavelmente" não há "o espaço requerido" para mediar com o presidente russo, Vladimir Putin, o fim da invasão da Ucrânia.

Em todo o caso, garantiu que vai continuar a falar com ele, apesar de criticar "a guerra imperialista" que lançou, durante um fórum de debate com cidadãos alemães, onde o tema dominante foi a invasão russa da Ucrânia.

Na ocasião, salientou que o caminho para umas negociações de paz deve ser marcado pela "retirada das tropas russas da Ucrânia".

Scholz insistiu na necessidade de continuar a falar com Putin "as horas que for preciso", como tem feito, juntamente com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Não obstante, avisou que a aposta na diplomacia não pode fazer perder de vista que Putin "atacou pela força as fronteiras de outro país" e que o objetivo deste é "ganhar território ilegalmente", além de causar dor, desespero e morte entre os ucranianos.