Jackpot de 36 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, pelo que o 'Jackpot' do próximo sorteio, que vai andar à roda na terça-feira, 7 de Fevereiro, sobe para 36 milhões de euros.

Sete apostadores estrangeiros falharam por pouco a chave vencedora e asseguraram o segundo prémio no valor de 200 mil euros. A Portugal chegam quatro terceiros prémios, no valor de 10 mil euros. Outros sete apostadores portugueses receberão pouco mais de mil euros, referentes ao quarto prémio do sorteio.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave vencedora do Euromilhões de hoje referente ao sorteio 010/2023 é composta pelos números 2, 14, 17, 32 e 45 e pelas estrelas 3 e 10. O código premiado do M1lhão (005/2023) foi atribuído ao número BKH 31759.