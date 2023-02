Contas da casa em destaque nos jornais

Bom dia. Sexta-feira, 3 de Fevereiro de 2022, e estas são as capas dos jornais nacionais, com enfoque nas questões da economia familiar.

No semanário Expresso:

- "Governo vai acabar com rotação de maternidades"

- "Reportagem. Flagelo do 'crack' alastra em Lisboa e no Porto"

- "Debates quinzenais com Costa regressam 'em breve'"

- "Hospital Militar vazio desde setembro"

- "Beatriz Ângelo: o caos após a saída dos privados"

- "Envio de lei para TC pode travar maior tranche do PRR"

- "Secretas vigiam Jornada Mundial da Juventude com receio de extremistas"

- "Juízes querem usar inteligência artificial nos tribunais"

- "Cargaleiro: 'Fiz o possível para nunca mentir'"

- "Campeão mundial a 25 dias de ficar sem casa [Rafael, atleta paralímpico]"

- "CEMGFA fica para o Exército"

- "Cavaco no Expresso"

- "Marcelo quer PSD a descolar do Chega"

No semanário Nascer do Sol:

- "PSD namora Rui Moreira para combater Costa"

- "Governo não quer mandar tanques Leopard para a Ucrânia"

- "Santiago Abascal, líder do Vox: 'Espanha perde soberania para Bruxelas, para gabinetes internacionais obscuros e até Marrocos"

- "Fausto de Quadros: 'A Comissão Europeia não admitiria a proibição de venda de casas a estrangeiros'"

- "Maria João Valente Rosa: 'Continuamos a achar que aos 65/66 a pessoa entra para a gaveta dos mais velhos'"

- "JMJ. Projeto previa uma capela para o futuro"

- "IL. Nova direção varre aliados de Carla Castro"

- "PSD. Suplente de Pinto Moreira entre em falso no Parlamento"

- "Marco Morricone: 'Em casa, só não podíamos ouvir música. Nem a do meu pai'"

- "Vicente Alves do Ó: 'As pessoas que mais admiramos fogem daqui'"

- "País Positivo: Portugal-Japão; Portugal-República da Coreia; Dia Mundial do Cancro"

No Correio da Manhã:

- "PJ suspeita de homicida em série no Algarve"

- "Polícia convencida de que homem assassinou motorista de TVDE e matou prostituta"

- "Rui Costa reage à saída de Enzo: 'Não choro por jogadores que não querem estar no Benfica'"

- "Reforços de inverno. Sporting mostra as novas garras do leão"

- "Assessor de vereadora de Lisboa [Sofia Athayde] ganha 7 mil Euro num mês"

- "IMI. Barragens vão pagar impostos"

- "Pai de ministra da habitação condenado"

- "Educação. Governo cede mas não trava protestos"

- "Amadora-Sintra. Hospital instaura processos e três cirurgiões"

- "BCE carrega taxas. Juros sobem nos empréstimos mas não nos depósitos"

- "Bobi tem 30 anos. Cão mais velho do mundo é português"

No Público:

- "Renegociação de empréstimos à habitação duplicou em três meses"

- "Nos bastidores da crise no Governo. A sucessão de 'casos', as divergências internas e agora a descompressão. Mas ministros ainda temem 'problemas políticos sérios'"

- "Sindicatos e ME. Negociação com 'avanços' na vinculação de professores"

- "Jornada Mundial. Plano de segurança deve repor controlo de fronteiras terrestres"

- "Anthony Marra. O escritor da guerra que escreve contra o cinismo da literatura americana"

- "Adesão à UE. Ambição ucraniana impressiona, mas Bruxelas não dá prazos"

No Jornal de Notícias:

- "Preço das casas na periferia sobe o dobro de Porto e Lisboa"

- "Lanchas voadoras apanhadas pelos fuzileiros"

- "Juiz liberta suspeito de duplo homicídio e Polícia volta a detê-lo por tráfico"

- "Professores. Entrada de 11 mil no quadro não convence sindicatos"

- "Porto. PSP pede ruas e luz a Moreira para combater traficantes"

- "Serra da Estrela. Empresários defendem mais 20 hotéis"

- "FC Porto. Pinto da Costa elogia plantel forte e nunca ouviu falar de Fran Navarro"

- "Benfica. Rui Costa não quer adeptos a chorar por Enzo, que forçou saída"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN-TSF. José Adelino Maltez, politólogo: 'Marcelo pode ser condenado a dissolver a maioria absoluta'"

- "Portugal começa hoje a trabalhar num plano para rastrear cancros da próstata, pulmão e gástrico"

- "Imobiliário. Preços das casas sobem quatro vezes face aos ganhos das famílias"

- "Mobilidade. Moradores do Barreiro são os que mais tempo levam a chegar ao trabalho"

- "Ucrânia. Kiev em cimeira com UE e a sonhar com uma via rápida de integração"

- "Um mês no Al Nassr. O retorno de Cristiano Ronaldo, dos seguidores aos direitos TV"

- "'Noite de Reis'. Uma comédia muito atual de Shakespeare no Trindade"

No Negócios:

- "Uma casa em Lisboa custa 67% do orçamento familiar"

- "Já há bancos a dar 5% nos depósitos de novos clientes"

- "Entrevista a Maria Emília Brederode Santos: 'O gosto pela escola tem vindo a diminuir'"

- "Futebol com sotaque inglês. 1.600 milhões de euros. Valor movimentado na transferência de jogadores, mais 28% face a igual período de 2022. Chelsea foi o campeão nas compras"

- "Simplex. Telemóvel na mão e 'selfie' já dão acesso à chave móvel digital"

- "Consultoria. Clearwater contrata ex-secretário de Estado João Neves"

- "Aeroportos. Taxas sobem 4%. Três vezes menos do que a ANA queria"

- "Comércio. Pepco, rival da Primark e Ikea chega a Portugal com 30 lojas"

No semanário Jornal Económico:

- "Bónus da CEO da TAP é ilegal"

- "JE revela contrato da CEO com bónus de até 3 milhões. Contrato não foi ratificado na AG e não é válido"

- "Greves disparam 25% para mais de mil pré-avisos no ano passado"

- "Santander insta Banco de Portugal a rever regras do crédito da casa"

- "Evento Mundial da Juventude. Altice, Pingo Doce e CGD entre as 21 entidades com donativos e patrocínios de cinco milhões à JMJ"

- "Mercado de Trabalho. Economistas antecipam novos aumentos do desemprego para os próximos meses"

- "Política monetária. Christine Lagarde em modo falcão promete nova subida. E depois de março?"

- "Interessa-me valorizar a imperfeição da madeira', Vasco Fragoso Mendes, designer"

- "Banca. Investimento da Lone Star no Novobanco rende 8% ano desde 2017"

- "'Não vejo as 'fintechs' como uma grande ameaça à banca tradicional', Thomas Courtois, CEO da Nickel"

No O Jogo:

- "FC Porto. Pinto da Costa justifica estratégia portista no mercado de inverno: 'O nosso grupo é forte'"

- "Ausências. Com Otávio, Eustáquio e Grujic lesionados e Folha castigado, sobram apenas Uribe e André Franco - Alarme dispara no meio-campo"

- "Benfica. Rui Costa garante que médio nem sem perder dinheiro quis ficar: 'Enzo não podia entrar mais no balneário'"

- "Guarda-redes: Vlachodimos e André Gomes renovam"

- "Sporting. Ljubicic é alvo para o verão"

- "Braga. Horta travado por lesão muscular"

- "Ciclismo. Ruben Guerreiro arrasa na Arábia"

No A Bola:

- "'Enzo não quis ficar mesmo sem perder um tostão!', Rui Costa explica tudo aos benfiquistas"

- "Sporting. Jovem Chermiti até 2027"

- "Sporting. Bellerín fala da 'energia' que sentiu no leão"

- "Sporting. Diomandé ansioso por começar"

- "Morita dedica exibição à família"

- "FC Porto. Otávio arrisca um mês de baixa"

E no Record:

- "Rui Costa arrasta Enzo. Presidente furioso com o argentino"

- "Leão apresenta reforços. Bellerín e Diomandé encantados"

- "Sporting. Chemiti ganhou 6 kg de massa muscular"

- "FC Porto. Otávio e Eustáquio fora do clássico"

- "Águia pediu Kovacic aos blues"

- "Caso dos 'casuals'. 16 Juve Leo proibidos de entrar em estádios"