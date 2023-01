Jornais nacionais com manchetes de noticiário variado

Bom dia. As principais notícias nas capas dos jornais nacionais não têm um tema em comum, cada um centrando-se no seu tema, muito menos as manchetes. O que mais se destaca é o primeiro jogo da Final a Quatro da Taça da Liga, jogada ontem, sobre o qual, quase todos, chamam à primeira página.

No Correio da Manhã:

- "Autor de extorsão caçado pela Judiciária. Cadastrado ameaça Marcelo"

- "Ex-funcionário público e antigo oficial miliciano exigiu um milhão de euros"

- "Arouca-Sporting (1-2). Paulinho goleador liga Amorim à sua Taça"

- "Grimaldo quer 10 milhões para ficar no Benfica"

- "FC Porto-AC Viseu. Jorge Costa no caminho do dragão para a final"

- "'Operação Tutti Frutti' leva novas buscas na Câmara de Lisboa"

- "Monção. Padre afastado por sexo com rapaz"

- "Portugal prepara envio de 4 tanques para a Ucrânia"

- "Educação. Professores pretendem dar 'lição' ao ministro"

- "Resultados. Lucros da TAP superam 140 milhões de euros em 2022"

- "Multas pesadas. Limpeza de terrenos fiscalizada em maio"

- "Cinema. Português faz história na lista dos Óscares"

No Público:

- "Há entre 660 e 680 mil portugueses a viver em pobreza energética severa"

- "Guerra na Ucrânia: Alemães libertam tanques Leopard 2 e norte-americanos entregam Abrams"

- "Educação: Professores com contrato vão ter três escalões de vencimento"

- "Universidades: Ordem pede chumbo a curso de Medicina na Fernando Pessoa"

- "Concertação: Assis defende valorização política do CES na Constituição"

- "Parlamento: Costa insiste que não apoiou Isabel dos Santos no BPI"

- "Igreja: Vaticano ataca tentativa de autonomia dos bispos alemães"

- "Cinema: Os passos de João Gonzalez para levar um filme português aos Óscares"

- "Animação: Cinema de animação celebra hoje um século de vida em sessão no Batalha, no Porto"

- "Futebol: Sporting bate Arouca (2-1) e segue para mais uma final da Taça da Liga"

No Jornal de Notícias:

- "Hospital indemniza pais devido a parto que causou deficiência permanente em bebé"

- "Cinema português no olimpo dos Óscares"

- "Megaprocesso leva PJ de novo à Câmara de Lisboa"

- "Hospital: Cravinho nega ter dado luz verde à derrapagem"

- "Mobilidade: Faltam viaturas às equipas de saúde mental"

- "FNE marca greve nacional de docentes a 08 de fevereiro"

- "TAP: Oito milhões pagos a tripulantes em ajudas de custo"

- "Guerra: Tanques alemães reforçam exército da Ucrânia"

- "Papa: Altar-palco da Jornada Mundial da Juventude vai custar 4,2 milhões"

- "Taça da Liga: Sporting sofre com Arouca (2-1), mas garante lugar na final de sábado"

No Diário de Notícias:

- "TAP paga oito milhões para travar greve e promete bónus por acordo de empresa"

- "Lisboa anticorrupção: Departamentos de transparência e de auditoria vão hoje a votos"

- "Novo SEF: Salários na Agência de Migrações acima do que recebem polícias é violação do princípio da igualdade, alerta Bacelar Gouveia"

- "Administração Pública: Mudanças nas equipas agitam Segurança Social de Évora e já há técnicos a sair"

- "De Viana a Cascais: Professores marcham em defesa da escola pública e apelam a Marcelo"

- "Guerra na Ucrânia: Zelensky faz limpeza no Governo para expulsar corruptos"

- "Contrato de 'naming': Campo Pequeno agora é Sagres, o espetáculo continua"

- "Prémios de cinema: Poucas, mas boas surpresas e uma curta a estrear Portugal nos Óscares"

- "Too Good To Go: Caixa mágica evitou desperdício de 1.100 toneladas de alimentos"

No Tal & Qual:

- "Ele quer é faturar! Paulo Portas leva para casa quase 50 mil todos os meses"

- "Os novos patrões dos sindicatos"

- "Luís Osório desanca Paulo de Carvalho"

No Negócios:

- "Comerciantes contestam monopólio nos pagamentos"

- "Mais de 80% das insolvências já são de particulares"

- "Zona Euro arranca 2023 a escapar à contração"

- "Ações da EDP estão entre as preferidas do CaixaBank"

- "Têxtil Fundo do Estado compra instalações da Tearfil"

- "Bolsa Wall Street abanou e ninguém sabe bem porquê"

No A Bola:

- "Arouca-Sporting (1-2). Raça de leão"

- "Rúben Amorim vai lutar pelo 10.º troféu na competição como jogador e treinador"

- "Benfica. Guedes a titular, Neres a trabalhar, Rafa a recuperar"

- "FC Porto-AC Viseu. Conceição preparou jogo como se fosse da Champions"

- "Futebol internacional: 'Agora sou polaco', Fernando Santos"

- "Seleção nacional. Presidente da FPF disponível para dar explicações no parlamento"

- "Caso dos 'emails'. Ministério Público pede a condenação de Francisco J. Marques"

No Record:

- "Arouca-Sporting (1-2). Taça Paulinho. Bis do avançado garante final"

- "Tottenham vai pagar 45 MEuro por Porro"

- "FC Porto-Ac Viseu: 'temos tudo a perder e nada a ganhar', Sérgio assume responsabilidade"

- "Jorge Costa: 'Sou portista, mas quero vencer"

- "Benfica. Enzo não força saída. Argentino muda atitude"

E no O Jogo:

- "Arouca 1-2 Sporting: Paulão"

- "FC Porto -- Ac. Viseu: Meia-final à moda do Porto"

- "Benfica: Schjelderup em contrarrelógio"

- "Braga: Ninguém dispara mais do que os guerreiros"

- "Basquetebol: FC Porto nos 'quartos' da FIBA Europe Cup"