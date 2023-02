Educação, saúde e violência no desporto nos jornais nacionais

Bom dia. Eis as principais notícias que são destaque nas capas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 2 de Fevereiro de 2023.

Na revista Sábado:

- "Regicídio foi há 115 anos. A vida de luxo da última família real portuguesa"

- "Educação. O que é que os miúdos pensam das greves dos professores"

- "Condenado. Pai da ministra da Habitação fez-se passar por advogado"

- "Câmara de Lisboa vai gastar 3 milhões na biblioteca de Alberto Manguel, só em 2023"

- "Escritor argentino já recebeu Euro100 mil. Livros não estão catalogados, nem avaliados"

Na revista Visão:

- "As 15 famílias que têm 10% do PIB. A história, o poder e as fortunas dos portugueses mais ricos"

- "Poupança. A nova corrida aos certificados de aforro"

- "IRA. Os métodos, as polémicas e as suspeitas dos defensores radicais dos animais"

- "João Gomes Cravinho. Despachos, 'emails' e informações que reconstituem o 'caso' na defesa"

No Correio da Manhã:

- "Violência no desporto. Roubo e sodomia em guerra de claques"

- "PSP apanha 30 dissidentes do Sporting e do Benfica"

- "Sporting-SP Braga (5-0). Leão renasce com goleada"

- "Marítimo-FC Porto (0-2). Conceição expulso embala dragão"

- "Mercado. Metade da venda de Enzo voa para fora do Benfica"

- "Mãe limita acesso à internet de menor sequestrada por predador"

- "Protestos na educação. Marcelo pressiona acordo com professores"

- "Comunicações. Autoridade quer reduzir fidelização para 6 meses e baixar preços"

- "Évora. Alunos fazem teste com prostitutas e proxenetas"

- "CMTV lidera com o melhor mês de janeiro de sempre em audiências"

No Público:

- "Fim dos exames para todos os alunos do secundário abre brecha no Governo"

- "Juros sobem hoje. Descida da inflação e Fed não mudam rumo do BCE"

- "Carlos Moedas corta relações com Sá Fernandes e dispara contra inação de Medina e do Governo"

- "Educação. Finanças travam professores com 'equilíbrio' das contas públicas"

- "Entrevista. Para Putin, 'vencer seria tão desastroso como perder' - Mark Galeotti e a queda do sonho imperialista russo numa 'nova era de conflitos'"

- "Futebol. FC Porto passa Sp. Braga na perseguição ao líder Benfica"

- "Prémio Inesc/PÚBLICO. Marcelo pede que a Ciência não fique ao largo do PRR"

- "Arqueologia. Serão precisos quase dez anos para que a sétima piroga do Lima fique completamente seca"

- "Justiça. Tribunal da Relação absolve pai que esbofeteou o filho: 'Foi um castigo leve e proporcional'"

No Jornal de Notícias:

- "Médicos querem reforço de vitamina D para idosos e obesos"

- "Sporting 5-0 Braga. Morita e meia a rugir bem alto"

- "FC Porto. Vitória na Madeira garante segundo lugar"

- "Justiça. Dois adeptos portistas arguidos após ataque à família de Conceição"

- "Mercado. Liga inglesa já pagou 1,3 mil milhões a clubes portugueses"

- "Anacom defende contratos de seis meses em vez de dois anos"

- "Casal e três filhos desalojados por fogo em risco de ficar na rua"

- "PSP. Chefias escrevem 2300 cartas a ministro e exigem resposta"

- "Igreja. Polícia chamada a acabar com pancada entre padre e fiéis"

No Diário de Notícias:

- "Medina responde a professores com maior descida de sempre da dívida"

- "Reportagem. Um 'chef' à caça de trufas pelo país profundo"

- "Fábio Porchat: 'Gostava de ter casa numa aldeia portuguesa'"

- "'TAPgate. PS vai dirigir comissão que investiga ministros do PS"

- "Projeto do BE. Santos Silva avisa: proibir venda de casas a quem vive fora pode ser inconstitucional"

- "Contestação. Médicos acusam Pizarro de não cumprir negociação e marcam greve"

- "Teste de Português. Alunos do 9.º ano convidados a pôr-se no papel de 'prostituta' ou 'explorador sexual'"

- "Telecomunicações. Regulador quer limitar fidelização a seis meses para travar preços. Operadoras recusam"

- "Futebol. Ingleses deixaram 600 milhões nos cofres dos três grandes"

- "Tecnologia. O 'smartphone' com câmaras que veem tudo, até de noite"

No Negócios:

- "Pequenos investidores triplicaram peso na bolsa de Lisboa"

- "Robustez da economia dá força à estratégia de Lagarde"

- "11 mil milhões estão parados nos tribunais fiscais"

- "Aviação civil com prejuízos de mais de 720 milhões"

- "Automóveis. Entrega de carros num prazo mais curto dispara vendas"

- "Código de Trabalho. PS e BE ainda negoceiam renúncias aos créditos salariais"

- "Dennis Radtke. Relator-sombra do PPE: 'Não queremos escapatória à responsabilidade' da Uber"

No A Bola:

- "Sporting-SC Braga (5-0). Sol nascente. Sporting volta a esmagar SC Braga em Alvalade"

- "Marítimo-FC Porto (0-2). Dez para dez. Dragão partiu a loiça em 5 minutos"

- "Benfica. André Almeida rescinde ao fim de 12 anos na Luz"

- "Tudo sobre os bastidores do negócio de Enzo"

- "Justiça. Operação policial detém 30 jovens ligados às claques do Benfica e Sporting"

- "Gala do desporto. Dongmo e Pimenta atletas do ano"

No Record:

- "Sporting-SP Braga (5-0). Foram mais cinco. Leão arrasador repete resultado da Taça da Liga"

- "Marítimo-FC Porto (0-2). Dragão baila em festival de faltas e cartões"

- "Enzo. As 24 horas que tudo mudaram"

- "PSP detém 28 'casuals' das claques. Suspeitos vão ser presentes a juiz hoje"

E no O Jogo:

- "Marítimo 0-FC Porto 2. Nota 20 com 10"

- "Sporting-Braga 5-0. O leão marca sempre cinco vezes"

- "Benfica. Ninguém faturou mais do que as águias no mercado"

- "Pontos. Dragões subiram na tabela, chegando ao segundo lugar, por troca com o Braga"

- "Segurança. 'Casuals' de Lisboa detidos por crimes violentos"

- "Gala do Desporto. Auriol e Pimenta distinguidos"