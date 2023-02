Jornais centram atenções na economia

Bom dia. As manchetes desta quarta-feira nos jornais nacionais apontam todas às questões económicas, desde o crédito à habitação, aos juros da banca, à evolução do Produto Interno Bruto aos impostos ao consumo, até às contas da Festa Mundial da Juventude e do mercado de transferências no futebol.

No Correio da Manhã:

- "Crédito à habitação. Juros da casa asfixiam famílias"

- "Prestação sobe em média 126 euros por cada 100 mil de empréstimo"

- "Arouca-Benfica (0-3). Sociedade perfeita garante 10 pontos de avanço"

- "Rumo ao Chelsea. Adeus por 121 milhões. Enzo recusa ficar até final da época"

- "Sporting. Bellerín vai custar 500 mil Euro por mês"

- "FC Porto tira Fran Navarro ao Sp. Braga"

- "Travão nas despesas. Palco de luxo riscado do mapa da Jornada da Juventude"

- "Jogo 'online' acaba mal. Menor raptada vive 8 meses sem ver a luz do dia"

- "Polémica na escola. Diretores chamam professores para serviços mínimos"

- "5 anos dramáticos. 10 mil crimes contra animais sem castigo"

No Público:

- "PIB cresceu 6,7% antes de cair no atual cenário de estagnação"

- "Ucrânia. EUA, França e Reino Unido divergem sobre envio de aviões"

- "Stop vai respeitar serviços mínimos na greve dos professores"

- "Jovem desaparecida. Juíza impediu MP de pedir localização de telemóvel"

- "Teletrabalho. PS quer parte das despesas fixas isenta de IRS"

- "Saúde. Rui Portugal pronto para se candidatar a diretor-geral"

- "Parlamento. Pedro Nuno Santos prolonga suspensão do mandato"

- "Futebol. Enzo fecha dia de incertezas trocando Benfica pelo Chelsea"

- "Profissionais da Cultura. Ministério da Cultura prepara revisão do Estatuto no segundo trimestre deste ano"

- "Investigação. Primeira bolsa europeia para a filosofia do cinema distingue cientista portuguesa"

No Jornal de Notícias:

- "Imposto fez baixar 38% a venda das bebidas mais açucaradas"

- "Enzo no Chelsea fulmina mercado de inverno - Argentino sai por 121 milhões"

- "Benfica no centro da maior transferência de sempre em Inglaterra. Vitinha garante 32 milhões ao Braga, FC Porto aposta em Navarro e Sporting anuncia Bellerín e Diomande"

- "Jovem viciada em videojogos mantida em cativeiro durante oito meses"

- "Função Pública. Há 352 trabalhadores no ativo acima dos 70 anos"

- "Dinheiro. Notas de 10 euros lideram lista de falsificações"

- "Ferrovia. Autarcas querem Vouguinha a servir região"

- "Braga. Programa já devolveu sorriso a milhares de pessoas"

- "Liga. Águias triunfam em Arouca (3-0) com bis de João Mário"

No Diário de Notícias:

- "Economia cresce 6,7%. Fecho do ano traz otimismo, mas famílias vão continuar a sofrer"

- "Prestação da casa sobe 200 euros em 6 meses"

- "Greve hoje em Santarém e amanhã em Setúbal. Crianças do 1.º ciclo são as mais penalizadas"

- "Caso Cova da Moura. Provedora de Justiça bate com a porta a vítimas dos agentes da PSP condenados"

- "Brasil. Eleições no Congresso reeditam duelo presidencial"

- "Entrevista Miguel Monjardino: 'A Ucrânia estará sempre em risco enquanto Putin liderar a Rússia'"

No Tal&Qual:

- "Igreja empocha milhões [com a Jornada Mundial da Juventude]"

- "Rúben, o feroz guardião dos tachos açorianos"

- "Direito de resposta de Ana Gomes"

- "Rui Santos ao T&Q: 'Fernando Santos não devia ter ido ao Qatar'"

No Negócios:

- "Carlos Mota dos Santos, presidente e CEO da Mota-Engil. Mota-Engil forma consórcio para a alta velocidade"

- "Guerra e inflação vão entrar nos testes de stress à banca"

- "Sustentabilidade 20|30. João Manso Neto, CEO da Greenvolt: 'É preciso utilizar melhor as redes em Portugal. São mal utilizadas'"

- "Exportações - Subida dos preços leva agroalimentar a bater recorde de vendas"

- "Trabalho. PS protege contratos coletivos, mas só para o futuro"

- "Estados Unidos. Reserva Federal abre caminho a nova fase nos juros"

No O Jogo:

- "Enzomilhões. Chelsea bate recorde inglês e paga 121 MEuro para levar o argentino"

- "Arouca 0-Benfica 3. Imunes à turbulência"

- "Sporting-Braga. Ausências de peso no ataque - Disciplina e mercado mexem com as opções de Amorim e Artur Jorge"

- "Diomandé com cláusula de 80 MEuro; Bellerín oficializado"

- "Paulinho punido com três jogos de suspensão"

- "Vitinha no Marselha por 32 MEuro"

- "Marítimo-FC Porto. Conceição descarta euforia pós-conquista da Taça da Liga: 'A margem de erro é mínima'"

- "Fran Navarro dado como alvo do dragão para a próxima época"

- "Paços de Ferreira-Gil Vicente 2-1"

No A Bola:

- "Enzo sai por Euro121 milhões"

- "Impossível Benfica resistir a um dos maiores negócios de sempre"

- "Arouca-Benfica (0-3). Outra vez super Mário"

- "Sporting-SC Braga. Amorim elogia Porro e Bellerín chega sorridente"

- "Marítimo-FC Porto. Fran Navarro vai ser dragão por Euro8 milhões"

E no Record:

- "Arouca-Benfica (0-3). Águia em fuga. Vitória com classe dá 10 pontos de avanço à condição"

- "Enzo no Chelsea"

- "Sporting. Bellerín chegou"

- "Fran Navarro é dragão em 2023/24"

- "Vitinha no Marselha por 32 MEuro"

- "Marítimo-FC Porto. 'Diferença pontual não pesa', Sérgio acredita no título"

- "Sporting-SP Braga. Paulinho castigado falha clássico"