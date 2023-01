Bom dia. Os jornais desta sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023, abordam várias temáticas que já vêm sendo habituais, como a guerra Rússia-Ucrânia, a popularidade do Governo e as crises partidárias, os avanços e recuos da regionalização no Continente, os problemas na saúde pública, as polémicas no futebol fora de campo e os feitos dentro do relvado, mas também a mais recente polémica sobre a Jornada Mundial da Juventude.

No semanário Expresso:



- "Portugal tem a maioria dos tanques Leopard inoperacionais"

- "26 milhões de portugueses vivem com menos de 660 euros"

- "Igreja forçada a poupar nos palcos para o papa"

- "Um ano de maioria absoluta: Socialistas pedem que Governo trabalhe, Marcelo duvida que recupere"

- "Jogador acusa agente de suborno para perder com Benfica"

- "MP investiga contrato para construção do Rubgy Park"

- "Aumentos de telemóvel e Net podem ser ilegais"

- "Descontos levam Uber a processar segurança Social"

- "Sarkozy recebeu milhões dos Emirados"

- "[Luís de] Camões recebia 200 euros por mês?"

- "Professores querem subsídios de deslocação"

No Nascer do Sol:

- "Autor de ameaças a Marcelo afinal é inimputável"

- "Jornada Mundial da Juventude: Polémica sobre custos abafa casos no Governo"

- "Pavel Telicka, ex-vice-presidente do PE: 'As pessoas estão mais vulneráveis à propaganda'"

- "Estoril: Edifício Cruzeiro ganha nova vida"

- "Habitação: proibição de venda de casas a estrangeiros é inconstitucional"

- "PSD: Pinto Monteiro demitiu-se, mas continua com gabinete de vice"

- "Tomás Wallenstein: Dico a solo, entre Zeca Afonso e Debussy"

No Correio da Manhã:

- "Avença dos partidos políticos no município. Justiça investiga 'boys' do PS e PSD"

- "Contratos suspeitos na Câmara de Lisboa"

- "Teia na operação 'Tutti Frutti'"

- "P. Ferreira-Benfica (0-2). Águia escapa na frente"

- "Sporting. Porro disse a Amorim que quer jogar final"

- "FC Porto. Sérgio Conceição com dúvidas no ataque"

- "César Boaventura. Empresário saca 3,2 milhões em burlas e golpes"

- "Assaltantes caçados no Algarve"

- "Palco para o papa. Custo milionário gera polémica entre Marcelo e igreja"

- "Morre perto da casa dos pais"

- "Na próxima semana. Professores e Governo voltam a negociar"

- "Guerra. Rússia ataca Ucrânia com mísseis e drones"

- "No Supremo Tribunal. Lesados do BPN ganham processos"

No Público:

- "Governo só decide em 2024 se avança com referendo à regionalização"

- "Finisterra: Uma Europa dividida a tentar olhar-se ao espelho"

- "Jornada da Juventude: Américo Aguiar 'magoado' com custos: Igreja vai tentar baixar custo do polémico altar"

- "Proposta em debate: Quotas para alunos pobres não têm paralelo na UE"

- "Estudo sobre o Chega: Militantes acham que há 'raças mais trabalhadoras'"

- "Costa Silva: Ministro escolhe o seu adjunto para presidente do IAPMEI"

- "Guerra Colonial: Desclassificação de documentos militares foi chumbada"

- "Crise no Brasil: Garimpo ilegal e miséria. Yanomami viviam 'tragédia anunciada'"

- "CCB, em Lisboa: Paraíso, uma ópera infernal e 'raivosamente contemporânea', estreia-se hoje"

- "Adalberto Campos Fernandes: Ex-ministro defende primárias para presidenciais e Francisco Assis candidato a Belém"

No Jornal de Notícias:

- "Palco-altar divide promotores dos festivais de verão"

- "Paços de Ferreira 0-2 Benfica: Voo firme do líder"

- "Espírito Santo das arábias afasta Ronaldo da Supertaça"

- "Taça da Liga: Conceição e Amorim à procura de recordes"

- "FBI e PJ travam resgates por ciberpiratas"

- "Porto: Shopping Brasília tenta agarrar o futuro"

- "Uma só têxtil poupa água que daria para Guimarães e Vizela"

- "Concurso: Candidatos a médico de família excedem vagas"

- "Ensino: Professores do profissional ficam a ganhar menos"

No Diário de Notícias:

- "[Nova bastonária da Ordem dos Advogados]: 'Portugal tem um problema de corrupção grave'"

- "O altar da discórdia: Preço 'magoou-nos', diz a Igreja, que vai avaliar corte de custos. Fundação da Jornada Mundial da Juventude promete poupar"

- "Eleições Regionais: Ventura estende a mão a Albuquerque para formar Governo na Madeira"

- "Mário Mesquita fora do livro da ERC: 'Ofensivo da memória', diz Marcelo. 'Inaceitável', qualifica Eanes. 'Não me pesa na consciência', garante regulador"

- "Contas públicas: Moody's elogia Portugal na dívida e descarta recessão em 2023"

- "Lagos: População contesta condomínio planeado para a reserva natural da praia da Luz"

- "Vítimas do Holocausto: Freedland dá voz a judeus que escaparam de Auschwitz e revelaram ao mundo a Solução Final"

- "Mercado: PSG desvia Nhaga, a jovem promessa do FC Porto"

No Negócios:

- "Pensões da Caixa que vão para a CGA dão três mil milhões a Medina"

- "Entrevista a Oksana Lyniv: 'Há uma ligação muito perigosa entre arte e política'"

- "Três inventoras nacionais colocam Portugal no topo das patentes europeias"

- "Portugal cai para quinto no campeonato dos dividendos"

- "Inflação supercrítica no centro da atenção dos bancos centrais"

- "Mexidas laborais e fim de desconto de 1% só devem chegar em abril"

No Jornal Económico:

- "Governo só investiu 31% do valor que prometeu no SNS"

- "'Acordo com PSD? Só com caderno de encargos bem definido' [novo líder do IL, Rui Rocha]"

- "Banca empurra clientes para taxa Euribor a seis meses"

- "MP investiga Ricardo Moutinho por burla no pavilhão multiúsos em Caminha"

- "Distribuição. Sem alternativas ao plástico, retalho recusa fim dos sacos ultraleves"

- "Política monetária. 'Sábio' alemão "menos otimista que BCE" teme inflação persistente"

- "Banca. Santander, Novobanco, Caixa e Millenium BCP herdam ativo de 140 milhões de euros"

- "Inteligência artificial exige uma regulação poderosa. A riqueza terá de ser melhor distribuída"

- "Burocracia. Projetos imobiliários em Lisboa esperam até cinco ou sete anos por licenciamento"

No A Bola:

- "P. Ferreira-Benfica (2-0). O Diabo fala espanhol"

- "Decisão da Taça da Liga é amanhã"

- "Sporting. Pedro Porro vai despedir-se na final"

- "FC Porto lamenta ter menos de 24 horas de descanso"

- "Oliveirense. Miúra. Japonês de quase 56 anos vai jogar em Portugal"

- "Arábia Saudita. Espírito Santo elimina Cristiano Ronaldo"

No Record:

- "P. Ferreira-Benfica (0-2). Águia de ferros. Três bolas foram aos postes mas vantagem surgiu cedo"

- "Dragão entra a matar. Marca antes dos '10 em 5 dos últimos jogos"

- "Titular na final da Allianz Cup. Cláudio Ramos faz primeiro clássico"

- "Sporting. Porro só pago a pronto"

- "Sporting. Paulinho recuperado"

E no O Jogo:

- "P. Ferreira 0-2 Benfica: Um passo em frente"

- "FC Porto: Talismã ataca triplo desafio"

- "Sporting: Amorim quer Porro na Taça da Liga"

- "Arábia Saudita: NES tira Ronaldo da Supertaça"

- "V. Guimarães: 'Jota renderia mais como ponta-de-lança'"

- "Braga: Joe Mendes aprovado por Fredrik"