Turismo do Centro considera os 20 milhões de euros alocados à promoção externa "insuficientes"

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, considerou hoje que os 20 milhões de euros (ME), destinados ao território continental do país para a promoção externa é "manifestamente pouco".

"Os nossos 20 milhões de euros são claramente insuficientes. Dotar as empresas dos instrumentos financeiros suficientes para que elas possam recuperar da crise e poderem fazer o seu crescimento, implica também que o Estado tenha de fazer essa aposta", disse hoje à agência Lusa, o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.

A Turismo do Centro deu nota de que tem duas apostas a fazer, a fim de recuperar o crescimento do turismo.

Uma delas é "recuperar" as empresas, dando-lhes "capacidade de tesouraria para que elas possam ultrapassar as dificuldades dos dois últimos anos" e, ainda, diversificar a "proposta de valor nos vários mercados internacionais".

Para isso, é necessário dotar as empresas do "ponto de vista financeiro".

"Nós reclamamos há anos esta parte. Por exemplo, que o investimento na promoção externa deveria ser muito superior àquilo que temos hoje. A nossa concorrência é com países, como a Itália, a França e a Espanha, que têm significativamente apostado muito mais do que Portugal aposta na promoção externa", afirmou.

Pedro Machado lembrou as notas deixadas pelo ex-ministro da Economia, Augusto Mateus, que referiu que o turismo dá a Portugal 20,8 mil milhões de euros por ano.

"O turismo dá a Portugal um PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] por ano. Por isso, todos os instrumentos, todos os programas financeiros que sejam criados devem vir ao encontro de um setor que está a dar a Portugal uma ajuda inestimável, quer nas exportações, quer na sua balança económica, quer até do ponto de vista daquilo que são os seus serviços que presta", frisou.

O presidente da Turismo Centro de Portugal referiu que estes 20 milhões de euros são "pouco" e ficam "aquém do valor que deveria ser investido por Portugal, quando o retorno está provado hoje, é de 20,8 mil milhões".

"É preciso fazer aqui um 'upgrade' no investimento que Portugal faz, sobretudo na internacionalização", reafirmou.

O ministro da Economia, António Costa Silva, anunciou hoje que a Portugal Ventures, sociedade de capital de risco que integra o Grupo Banco Português de Fomento, vai lançar um novo programa ('call'), de cerca de 10 milhões de euros, para financiamento às empresas do turismo.

Questionado pela Lusa sobre o assunto, Pedro Machado refere que todos os programas são "bem-vindos", no entanto, do seu ponto de vista, "é preciso reforçar ainda mais a capacidade financeira das empresas".

Este anúncio "mostra que o senhor ministro da Economia está a acompanhar e está preocupado com a consolidação e sobretudo com o crescimento das nossas empresas, mas do meu ponto de vista é preciso termos mais ambição", concluiu.