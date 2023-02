TAP é a companhia "parceira de transporte aéreo" da Jornada Mundial da Juventude

A TAP Air Portugal e a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 assinaram hoje um acordo de parceria que torna a Companhia 'Parceiro de Transporte Aéreo' oficial do evento, tendo em vista facilitar a participação de peregrinos no maior encontro internacional de jovens com o Papa Francisco.

Com esta colaboração, a TAP Air Portugal irá atribuir aos peregrinos condições de viagem vantajosas nos voos operados pela companhia que aterrem ou descolem dos aeroportos de Lisboa e Porto até 10 dias antes ou depois do início da JMJ Lisboa 2023.

Para D. Américo Aguiar, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, “a parceria com a TAP Air Portugal é importante para mobilizar e facilitar a participação de jovens de outros continentes para a JMJ Lisboa 2023, permitindo-lhes que se possam deslocar até ao nosso país para testemunharem e viverem este grande encontro internacional".

Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, considera que "desde a sua fundação, há praticamente 78 anos, a TAP está associada aos maiores acontecimentos da história de Portugal e estamos certos que as JMJ Lisboa 2023 ficarão, seguramente, inscritas nessa história, pelo que é incontornável que a TAP seja parceira deste evento com repercussão global."