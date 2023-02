África do Sul declara estado de catástrofe nacional por causa das inundações

A África do Sul declarou esta noite o estado de catástrofe nacional, após as inundações causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias já terem deixado sete pessoas mortas e outras desaparecidas, de acordo com as autoridades.

"O governo declarou o estado de catástrofe nacional para permitir uma resposta sustentada e coordenada ao impacto das cheias", disse a presidência numa declaração citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

As tempestades estão a ameaçar sete das nove províncias do país, principalmente na costa leste, que está aberta ao Oceano Índico e que faz fronteira, a norte, com Moçambique, que também tem enfrentado este problema.

Pelo menos cinco pessoas morreram em KwaZulu-Natal, confirmou a porta-voz do centro de gestão de catástrofes, Nonala Ndlovu, à AFP, acrescentando que mais pessoas morreram noutros locais.

"Os agricultores sofreram perdas de colheitas e de gado", disse a presidência num comunicado, no qual apontou que o mau tempo exigirá o fornecimento de "abrigo temporário, alimentos e cobertores a pessoas que perderam as suas casas, bem como a reabilitação dispendiosa e em grande escala das infraestruturas" que foram afetadas.

O Centro Meteorológico Nacional prevê chuvas "persistentes e pesadas", com o risco de inundações devido a "solos encharcados e rios saturados".

A África do Sul sofreu as piores inundações da sua história no ano passado, afetando principalmente Durban, a terceira maior cidade do país e um grande porto, onde as fortes chuvas motivaram grandes deslizamentos de terra e lama que varreram pessoas, pontes, estradas e até edifícios inteiros.

Mais de 400 pessoas morreram e mais de 85.000 foram afetadas por estas tempestades em 2022.