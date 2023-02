Dois mortos e quatro desaparecidos após deslizamento de terras em Moçambique

Duas pessoas morreram e quatro estão desaparecidas, todas da mesma família, na sequência de um deslizamento de terras no distrito da Gorongosa, centro de Moçambique, disseram hoje à Lusa autoridades locais.

O administrador do distrito da Gorongosa, Pedro Mussengue, avançou que o incidente aconteceu na madrugada de sábado e as vítimas são todos irmãos que viviam nas redondezas de uma montanha, no posto administrativo de Vandúzi, a 80 quilómetros da sede do distrito.

"Choveu muito na zona", provocando "o deslizamento de terra e pedras que caíram sobre as casas onde as vítimas viviam", disse Mussengue.

O administrador da Gorongosa explicou que as vítimas são filhos de um pai polígamo casado com quatro mulheres.

Uma mulher, mãe de uma das vítimas, ficou com ferimentos ligeiros na sequência do desabamento, acrescentou.

Pedro Mussengue afirmou que o local onde se deu o deslizamento é de difícil acesso, o que está a dificultar as buscas.

"Estamos a sensibilizar as famílias que ali vivem para abandonarem o local, porque se tratam de zonas de alto risco, por se encontrarem nas baixas de montanhas", explicou Mussengue.

Em Moçambique, a ocorrência de inundações é recorrente nesta altura do ano, mas, ainda assim, a pluviosidade tem estado este ano acima do esperado.