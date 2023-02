Pastor morre em Moçambique ao tentar jejuar 40 dias para imitar Jesus Cristo

Um pastor, fundador da Igreja Evangélica da Santa Trindade em Moçambique, morreu na cidade da Beira, ao tentar jejuar 40 dias, para imitar Jesus Cristo, noticiou o jornal The New Indian Express.

Francisco Barajah, de 39 anos, era também professor de francês na cidade de Messica, na província central de Manica, perto da fronteira com o Zimbabué, refere o jornal.

De acordo com relatos, o pastor, após 25 dias sem comer nem beber água, perdeu peso ao ponto de não se conseguir levantar.

Francisco Barajah foi transportado para o hospital da cidade da Beira, por insistência de familiares e de pessoas que o seguiam, tendo-lhe sido diagnosticadas anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos.

Apesar de ter sido reidratado com soro, além de uma tentativa de lhe introduzir alimentos líquidos, o pastor acabou por morrer na quarta-feira, noticiou o The New Indian Express.

O Evangelho segundo São Lucas diz que depois de seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias.

No Evangelho de São Mateus lê-se que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome.