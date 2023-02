Resgatadas quatro pessoas após 116 horas soterradas em escombros

Equipas de emergência resgataram quatro pessoas que estiveram soterradas sob escombros, em diferentes cidades da Turquia, durante cerca de 116 horas, depois dos sismos registados na segunda-feira, que deixaram mais de 23 mil mortos.

Com a ajuda de câmaras termográficas e aparelhos de escuta de áudio, uma equipa de busca e resgate formada por voluntários encontrou uma mulher com vida sob as ruínas de um prédio na cidade de Antioquia (sul), segundo a agência de notícias estatal turca Anatolia.

Após horas de trabalho, os serviços de emergência turcos, com a ajuda de voluntários e funcionários de organizações não-governamentais (ONG), conseguiram abrir um corredor para retirar a mulher, que posteriormente foi transferida para um centro médico próximo.

Na cidade de Kahramanmaras (sudeste), perto do epicentro dos sismos, uma equipa de busca e resgate israelita conseguiu resgatar com vida Ridvan Cakiroglu, de oito anos, que foi levado para o hospital de ambulância.

Apenas duas horas antes, duas pessoas, uma das quais portadora de deficiência, segundo a Anatolia, tinham sido resgatadas das ruínas de um bloco de apartamentos na cidade de Gaziantep (centro-sul).

A equipa de resgate era composta por agentes das forças de segurança turcos e um grupo de mineiros, que após três horas de trabalho conseguiram chegar aos sobreviventes, que foram posteriormente transferidos para um hospital.

A Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres, sob a tutela do Ministério do Interior da Turquia, indicou que cerca de 160 mil membros de equipas de busca e salvamento -- incluindo equipas internacionais e ONG -- estão a trabalhar nas áreas afetadas.

A equipa portuguesa enviada para a Turquia já está a operar nas missões de busca e salvamento após o sismo registado no país, avançou na sexta-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Uma equipa de 53 elementos da Proteção Civil, GNR e emergência médica partiu na quarta-feira para a Turquia com equipamento de busca e salvamento para apoiar os esforços de busca e salvamento.

A previsão é que a missão seja de 10 a 15 dias, mas poderá ser estendida, consoante aquilo que a equipa encontrar no terreno e em função da política externa portuguesa, disse esta semana o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

Os sismos já provocaram mais de 23 mil mortos, dos quais mais de 20 mil na Turquia e quase 3.500 na Síria.