Jornais nacionais com atenção às contas no 'vermelho'

Bom dia. Estas são as capas dos jornais desta sexta-feira, 10 de Fevereiro de 2022, que apontam a maior parte das manchetes às contas, públicas, privadas e até desportivas, a roçar o 'vermelho'...

No semanário Expresso:

- "Governo avança com novo mecanismo de 'apoio à renda'"

- "Só foram gastos 3% das verbas do PRR destinadas à habitação"

- "Preço das casas obriga cada vez mais pessoas a viver em quartos"

- "Executivo decide acabar com a concessão de vistos 'gold'"

- "Venda da TAP não protege 'hub' de Lisboa"

- "500 autocarros com professores vão encher Lisboa"

- "Jovem emigrante conta como foi agredido em Olhão"

- "Prédio que ardeu na Mouraria não tinha vistoria"

- "Movimentos de protesto preparam megamanifestações"

- "O minuto em que o mundo desabou na Turquia"

- "Como Kiev volta às ruas, cafés e teatros"

- "Médicos têm propostas para 'resolver o SNS'"

No Nascer do Sol:

- "António Costa apanha militares de surpresa"

- "Engenheiros assumem altos riscos em Lisboa [em caso de sismo]"

- "Carlos Carreiras alerta para fragilidades do país"

- "Prédios turcos também tinham gaiola pombalina"

- "Duplo sismo na Turquia e Síria é dos mais fatais de sempre"

- "Tiago Mayan e Carla Castro criticam saneamentos na IL"

- "Miguel Pinto Luz: 'Pedir o fim do Governo seria colocar os interesses do PSD à frente dos interesses dos portugueses'"

- "Qualidade da democracia em Portugal na cauda da Europa - The Economist arrasa política portuguesa"

- "António Ledezma, antigo prefeito de Caracas: 'É uma ilusão pensar que Maduro facilitará eleições livres e justas'"

- "JMJ - Igreja, CML e Mota-Engil já têm acordo para corte de custos"

- "Lisboa - PSP aumenta operações stop a utilizadores de trotinetas"

- "A.M. Pires Cabral: 'A poesia é muito atreita ao charlatanismo'"

- "Pedro Almeida - O português que organiza a corrida mais longa e difícil do mundo"

No Correio da Manhã:

- "Autopsia confirma homicídio em Barcelos. Asfixia mãe idosa até à morte"

- "SP Braga 1 -Benfica 1 (5-4). Expulsão tira águias da Taça"

- "Clássico decisivo. Sporting precisa da Champions para não vender estrelas"

-"503 golos em Ligas. Ronaldo com póquer na Arábia"

- "Chegou ao fim a luta de Tomás contra a leucemia"

- "Milhares de trabalhadores exigem melhores salários"

- "Professores. STOP junta-se à manifestação nacional em Lisboa"

- "Nova administração. Porto de Leixões gera guerra no PS"

- "Recluso perigoso. 'Vampiro' faz estragos de 18 mil Euro"

- "Reportagem do CM. Histórias de desolação e desespero causadas pelos sismos da Turquia"

No Público:

- "Poder de compra recua para os níveis mais baixos desde 2018"

- "Zelensky em Bruxelas: É 'esta Europa que estamos a defender nos campos de batalha'"

- "'Estou preocupado com o movimento sindical. Há uma radicalização', Marçal Grilo 'Clima geral no país' alimenta protestos na educação"

- "Quatro meses depois. Direção do SNS continua sem regras de funcionamento"

- "Ensino. Acesso ao superior exige no mínimo dois exames"

- "Síria. Terramoto não trava bombas de Erdogan e Assad"

- "Sheila Heti: 'Queria viver num mundo onde não ter filhos não fosse uma coisa suspeita'"

- "Burt Bacharach 'Say a little prayer'. Morreu uma lenda da música pop"

No Jornal de Notícias:

- "Braço de ferro entre a TAP e a viúva de piloto que morreu a apagar fogos"

- "Taça de Portugal - São Matheus. Braga elimina Benfica nas grandes penalidades, após defesa decisiva do guarda-redes bracarenses"

- "FC Porto. Otávio no Brasil em busca de um milagre para jogar no clássico"

- "Netflix. Deputados do PS questionam legalidade do fim da partilha"

- "Mobilidade. Com um só bilhete vai ser possível andar nos transportes de Norte a Sul"

- "Superior. Carenciados terão pelo menos duas vagas por curso"

- "Tiago resgatou vizinho idoso de prédio em chamas. Incêndio na zona histórica do Porto deixou dez pessoas sem teto"

No Diário de Notícias:

- "Importação recorde. Portugal volta a ser tão dependente das compras ao estrangeiro como no tempo de Sócrates"

- "Entrevista DN-TSF. Filipe Rosas: Sismo grave em Lisboa? 'O medo é mau conselheiro' - Professor e geólogo não acredita que um novo 1755 esteja para breve"

- "Discriminação. 'Hacker' do Liceu Camões acusado de incitamento ao ódio e à violência"

- "Beneficiários de ação social. Alunos mais pobres vão ter quota de 2% para acesso prioritário à universidade"

- "Incêndio na Mouraria. Moedas pede plano que garanta 'vida digna' para imigrantes. Habitação em Lisboa é 'responsabilidade do autarca", diz PS"

- "Referendo no domingo. Moradores de Benfica decidem se querem EMEL à porta"

- "Setor público perde mais. Inflação de 2022 tirou 3 mil milhões aos salários"

- "Al Nasr - 'Poker' ajuda Ronaldo a ter 503 golos em campeonatos"

- "Périplo europeu. Zelensky aclamado por onde passou, mas volta a Kiev de mãos a abanar"

- "PSD quer vencer. Montenegro rejeita geringonça à direita sem descartar alianças pós-eleitorais"

No Negócios:

- "Gestores das SAD dos clubes obrigados a provar idoneidade"

- "António Ricca, dono da Efaflu: 'Estado vai perder centenas de milhões de euros na Efacec'"

- "Entrevista a João Maurício Brás: O 'atraso português' é um modo de estar"

- "Zara Portugal entra no top 10 das maiores importadoras"

- "Patrões vão a Belém queixar-se de alterações à lei laboral - O que muda no Código do Trabalho"

- "Bolsa. Analistas antecipam distribuição generosa de dividendos"

- "Aeroporto. Receitas da ANA somam 910 milhões e superam pré-covid"

- "Quem tem medo de mudar as regras do jogo no mercado elétrico?"

No Jornal Económico:

- "Estado poderá ficar com entre 10% a 20% da TAP na privatização"

- "'Governo deve ponderar seriamente alívio à classe média', Teixeira dos Santos"

- "Fidelidade, Generali, Zurich e Allianz na corrida à compra da Liberty"

- "Comércio internacional. Exportações para Reino Unido aumentam 26% e atingem novo recorde absoluto após o Brexit"

- "Nova lei do táxi vai tornar o setor 'mais competitivo' , diz Federação do setor"

- "Barómetro de inverno. Economistas alertam: inflação dificulta perspetivas para exportações em 2023"

- "Mercados: 'Não está na altura de ser muito ganancioso na procura de yields', diz diretor da Schroders"

- "Banco de Portugal admite rever regra de stress dos créditos à habitação"

- "Conferência JL/Novobanco. Fundos europeus vão estar em debate no dia 14 no Fórum Portugal 2030"

No O Jogo:

- "Braga 1 - Benfica 1. (5-4 GP). Caçadores de águias"

- "Guerreiros voltam a impor-se aos encarnados na Pedreira e estão nas 'meias' da Taça"

- "FC Porto. Lesão afasta o brasileiro do clássico e Fábio Cardoso também se juntou ao boletim clínico - Evanilson acende os alarmes"

- "Sporting. Esgaio ganha raízes na vaga de Porro"

- "Casa Pia-Nacional 2-5. Madeirenses de primeira"

- "Arábia Saudita. Ronaldo brilha com um póquer de ás"

No A Bola:

- "Sc Braga-Benfica 1-1 (5-4 GP). Águia ferida e revoltada"

- "Benfica fora da Taça. Joga hora e meia com 10, acaba com 9 e cai nos penáltis"

- "Arábia Saudita. Ronaldo dá 'show' em Meca"

- "Sporting, Rúben prepara clássico com Paulinho"

- "FC Porto. Sete dragões na enfermaria"

E no Record:

- "Deu vermelho. Minhotos eliminam águias no desempate por penáltis"

- "SP Braga 1- Benfica 1 (5-4). Bah expulso aos 30' e Morato aos 120'"

- "Arábia Saudita. Ronaldo marca 4!"

- "Sporting. St Juste atira lesões para longe"

- "Sporting. Paulinho integrado a contar ir a jogo"

- "FC Porto. Otávio recupera com Dr. Milagres"